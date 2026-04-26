یک فعال کارگری به مناسبت هفته کارگر:
زندگی کارگران با وجود اضافه کاری نمیچرخد/ دستمزد کافی نیست
یک فعال کارگری تأکید کرد که حل مشکلات کارگران نباید تنها به مناسبت هفتهی کارگر محدود بماند و توجه به معیشت، امنیت شغلی و سلامت کارگران، باید در طول سال در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد.
رسول گرگیج، فعال کارگری استان گلستان، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: جامعه کارگری با چالشهای جدی معیشتی و شغلی روبهرو است و انتظار این است که مسئولان بهصورت مستمر و نه مقطعی، وضعیت این قشر را مورد توجه قرار دهند. مشکلات کارگران محدود به زمان خاصی نیست و در تمامی ماههای سال ادامه دارد.
وی با بیان اینکه کارگران با فشارهای معیشتی و ناکافی بودن سطح دستمزدها مواجه هستند، افزود: بسیاری از کارگران باوجود انجام اضافهکاری، در تأمین هزینههای اساسی زندگی با مشکل روبهرو هستند.
گرگیج ادامه داد: در بخشی از واحدهای تولیدی و کارگاههای کوچک، قراردادهای موقت و فاقد پشتوانه باعث تشدید نگرانی شغلی کارگران شده است. علاوه بر این، کارگران فصلی، ساختمانی و کشاورزی در برخی مناطق استان گلستان همچنان با چالشهای بیمهای، تأخیر در پوشش بیمه و مشکلات مربوط به سابقهسازی مواجهاند.
وی یکی از دغدغههای مهم کارگران را ایمنی ناکافی محیطهای کار دانست و گفت: در بخشهایی مانند معدن، کارگاههای سنتی و فعالیتهای کشاورزی، کمبود تجهیزات ایمنی و احتمال بروز حوادث همچنان جدی است. همچنین برخی واحدهای تولیدی استان به دلیل مشکلات اقتصادی، نوسان بازار و کمبود مواد اولیه با کاهش ظرفیت فعالیت مواجه شدهاند.
این فعال کارگری با اشاره به اهمیت نقش کارگران در اقتصاد تأکید کرد: حل مشکلات کارگران نباید فقط به هفتهی کارگر محدود شود؛ توجه به معیشت، امنیت شغلی و سلامت کارگران باید همواره در صدر اولویتها قرار گیرد.
به گفتهی گرگیج، استمرار نظارتها، برنامهریزی منسجم و حمایت از واحدهای تولیدی میتواند تأثیر قابل توجهی بر بهبود وضعیت کارگران داشته باشد.