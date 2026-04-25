گلپور در نشست تاب آوری کار و تولید در جنگ:
چرا حق مسکن ۳ میلیون تومانی ابلاغ نمیشود؟ / مدیریت شستا را به کارگران و کارفرمایان بازگردانید
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، کارگران ایران را اسوه تحمل و تاب آوری دانست و در عین حال تاکید کرد: تحمل و تاب آوری کارگران به معنی تحمل تصمیمات غلط و رویههای غلط اقتصادی نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست مشترک نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی درباره تاب آوری کار و تولید در شرایط جنگ و پساجنگ، با حضور دبیرکل خانه کارگر، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، عصر امروز در معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار شد.
در پایان این نشست، سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران) گفت: کارگران ما نماد تاب آوری هستند و بقیه جامعه باید با کارگران از نظر تاب آوری سنجیده شوند.
وی افزود: اما این تصور نباید ایجاد شود که کارگران همیشه در بحرانها و در هر شرایطی تاب آوری دارند. تاب آوری کارگران همیشگی نیست و با هر سیاستی ادامه پیدا نمیکند و اگر اصل انقلاب را هدف قرار نمیدهد، قطعا مسئولان خاطی را هدف میگیرد.
گلپور تصریح کرد: ما در کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران بارها به رئیس جمهور مسعود پزشکیان نامه نوشتیم و منویات عالی و قانون اساسی و اسناد بالادستی و قانون کار را به ایشان یادآوری کردیم اما همانند دولتهای دیگر، بازهم با عنایت لازم از سوی مسئولان مواجه نشدیم.
گلپور بیان کرد: ما باید ریشه رخ دادن حادثه ۱۸ دی و ۱۹ دی را در رفتارهای اقتصادی خائنانه جستجو کنیم. رهبر شهید انقلاب هم بر ضرورت حفظ کارخانهها و آموزش مهارتی و ایمنی بارها تاکید کردند. منع واردات برخی کالاهای دارای مشابه داخلی از خارج بارها مورد اعتراض رهبری واقع شد و اکنون که ایشان شهید شدند، باید تمام این توصیهها را مجددا بازخوانی کرده و مسئولان را نسبت به آن پاسخگو ساخت. ایشان چندین بار بر مسکن کارگری تاکید داشتند که هیچ دولتی در این حوزه اقدام موثر نکر.
وی خاطرنشان کرد: تشکیل ستاد ویژه سه جانبه کار و تولید برای تاب آوری، ایجاد سیاستهای جامع اشتغال برای جلوگیری از تعدیل گسترده نیروی کار، افزایش کمکهای دولتی برای کمک به تولید و کارفرمایان، تسریع در پرداخت حق مسکن و ابلاغ فوری آن، از جمله مطالبات فوری ماست.
وی افزود: آن سه میلیون تومان حق مسکن، مبلغی است که به جای دادن به کارگر، صرف پرداخت حق بیمه میشود و تامین اجتماعی میتواند این واقعیت را تایید کند. ما بسته حمایت غدایی برای حمایت از خانوار کارگری میخواهیم، اما در مقابل بیمه بیکاری کارگران بیکار شده در دی ماه نیز برقرار نشده است!
گلپور بیان کرد: دولت حق مسکن ۳ میلیونی را تصویب نکرده و همزمان بسیاری از کارگران مستاجر بیکار شده، توسط صاحبخانه جواب میشوند. ما دهها کشور جنگ زده در دنیا داریم، حداقل میتوانستیم از تجربیات آنان استفاده کنیم.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور تاکید کرد: ما طرح عمرانی برای ساخت مسکن گسترده داشتیم که به دلیل نفوذ پیمانکاران سودجوی کشور، در راه اجرای آن سنگ اندازی شد. ما نمیتوانیم در مقابل چند ذینفع مقابله کنیم.
این فعال کارگری با اشاره به مشکلات تامین اجتماعی گفت: دولت یکبار برای همیشه پای خود را از سرمایههای کارگران و کارفرمایان بیرون بکشد و اجازه مدیریت شرکتهای خودمان در شستا را بر عهده خودمان بگذارد. دولت اگر کارآمد بود، سامانه جامع روابط کار را قبل از جنگ اخیر حفظ میکرد، اما امروز بیشتر کارها به صورت دستی انجام میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما نمایندگان کارگری نباید زینت المجالس جلسات دولت باشیم. اگر کارگران نماد تاب آوری هستند، حقی هم بر گردن دولتها دارند که آن مدیریت صحیح اقتصادی است.