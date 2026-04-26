رحمت نوروزی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس و نماینده مردم علی آباد) با انتقاد از عدم تصویب و ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن کارگران، در گفتگو با ایلنا، این اقدام را نشانه‌ای آشکار از بی‌توجهی به مطالبات حداقلی معیشتی جامعه کارگری کشور دانست.

وی با اشاره به سوابق این موضوع اظهار کرد: واقعیت این است که حق مسکن کارگران به‌عنوان یکی از ارکان تاثیرگذار سبد معیشت، همواره با تأخیر و تعلل در فرآیند تصویب و ابلاغ مواجه بوده و این روند، فشار مضاعفی بر اقشار کارگری تحمیل کرده است.

نوروزی در ادامه با بیان نکته‌ای قابل تأمل تصریح کرد: «اساساً مبلغ سه میلیون تومان پیش‌بینی‌شده برای کمک‌هزینه مسکن، با واقعیت‌های بازار مسکن کشور فاصله‌ای معنادار دارد و رقمی ناچیز و کم‌اثر در جبران هزینه‌های سنگین مسکن کارگران محسوب می‌شود؛ با این حال، جای تأسف است که همین میزان حداقلی نیز تاکنون به تصویب نهایی نرسیده و پرداخت آن از کارگران دریغ شده است.»

رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزود: «علی‌رغم پیگیری‌های مستمر این فراکسیون در سال گذشته و برگزاری جلسات متعدد با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون روابط کار و همچنین اخذ قول مساعد از آنان برای تعیین تکلیف این موضوع در سال جاری، متأسفانه تاکنون هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته و مصوبه مربوطه همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد.»

نماینده مردم علی آباد با تأکید بر مسئولیت قانونی دولت در صیانت از حقوق کارگران خاطرنشان کرد: «تداوم این وضعیت نه‌تنها با اصول عدالت اجتماعی و سیاست‌های حمایتی در تعارض است، بلکه با الزامات قانونی ناظر بر تعیین مؤلفه‌های مزدی نیز همخوانی ندارد.»

نوروزی در پایان با هشدار نسبت به تداوم این روند تأکید کرد: «فراکسیون کارگری مجلس این موضوع را با قاطعیت از طریق ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد کرد و در صورت استمرار این تعلل، از تمامی ظرفیت‌های قانونی از جمله تذکر، سؤال و سایر ابزارهای نظارتی برای احقاق حقوق جامعه کارگری بهره خواهد گرفت.»

انتهای پیام/