حدف مزایای مزدی کارگران پایانهها و مخازن پتروشیمی ماهشهر/ چرخ زندگی نمیچرخد!
نمایندگان بیش از ۷۰۰ کارگر شاغل در شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر، در تماس با ایلنا، از حذف مزایای اضافهکاری، تعطیلکاری، رفاهیات و حق بهره وری خود خبر دادند.
کارگران شاغل در شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر میگویند: از حدود ۱۵ روز پیش، کارفرما مزایای اضافهکاری و تعطیلکاری کارگران را به بهانه کاهش هزینهها حذف کرده در عین حال هیچ خبری از پرداخت حق بهرهوری و رفاهیات هم نیست.
به گفته آنها، با حذف حق بهرهوری، اضافهکاری و تعطیل کاریها، از حقوق هر یک از کارگران شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر، حدود ۲۵ میلیون تومان کسر میشود؛ در عین حال، با حدف رفاهیات حدود ۱۵ میلیون تومان کاهش حقوق خواهیم داشت. با کاهش سرویسهای ایاب ذهاب، کارگران با مشکل رفت و آمد مواجه شدهاند.
کارگران مدعی هستند شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر که در زمینه عملیات بارگیری و تخلیه بار در بندر ماهشهر فعالیت دارد، وضعیت خوبی به نسبت سال قبل دارد و در جنگ تحمیلی اخیر نیز هیچ گونه آسیب ندیده است.
کارگران شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر میگویند: حذف مزایای مزدی آنها به دلیل وقوع جنگ تحمیلی، قابل قبول نیست.
آنها درباره وضعیت قراردادهای کاری خود افزودند: قراردادهای همه کارگران رسمی و قراردادی به سه ماهه تغییر کرده و با کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری نیز قرار دادهای یک ماهه منعقد شده است به همین دلیل نگرانی کارگران برای بیکاری با پایان قرارداد افزایش یافته است.
کارگران شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر اعتقاد دارند که درآمد فعلی، مخارج زندگی خانوادههایشان را تامین نمیکند. آنها تاکید دارند که با حذف اضافهکاری و تعطیلکاری، برای تامین مخارج زندگی دچار مشکل شدهاند.