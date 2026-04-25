تاکید بازرسان سازمان جهانی کار بر امنیت کارگران دریانوردی در تنگه هرمز
سازمان جهانی کار با صدور بیانیهای، بر حفظ امنیت دریانوردان در تنگه هرمز تاکید کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از ILO، بازرسان کار دریایی سازمان جهانی کار (ILO) خواستار اقدام فوری برای حفاظت از دریانوردانی شدند که در تنگه هرمز سرگردان ماندهاند.
مأموران کمیته سهجانبه ویژه (STC) در کنوانسیون کار دریایی، در جریان جنگ سی و نه روزه اخیر نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت دریانوردانی که در مناطق متأثر از درگیری فعالیت میکنند، بهویژه برای ۲۰,۰۰۰ دریانوردی که در حال حاضر در تنگه هرمز و اطراف آن سرگرداناند، ابراز کردند.
بازرسان کار دریایی سازمان جهانی کار خواستهاند که به صورت فوری کلیه کشورها برای مدیریت دریانوردان سرگردان همکاری کرده و تمام اقدامات لازم را برای حفظ جان، ایمنی و رفاه دریانوردان آسیبدیده به کار گیرند. آنان همچنین از دولتهای صاحبپرچم کشتیها و صنعت کشتیرانی میخواهند تا زمانی که شرایط امنیتی کافی تامین نشده، بیشترین احتیاط را اعمال کنند.
مأموران همچنین تأکید کردند که کنوانسیون کار دریایی، مصوب سال ۲۰۰۶ حتی در زمان بحران نیز به طور کامل قابل اعمال است. به گفتۀ آنان، در شرایط کنونی پایبندی به این کنوانسیون بیش از پیش حیاتی است.