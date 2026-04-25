۵۰۰ کارگر کارخانه «پینک رشت» بیکار شدند

منابع کارگری ایلنا در رشت می‌گویند: شرکت تولیدی «پینک» تا پایان سال گذشته حدود ۵۰۰ کارگر قرارداد موقت داشت اما کارفرما همه کارگران این واحد تولیدی را به دلیل کمبود مواد اولیه (مواد پلیمری و نوسانات برق) با شروع سال جاری بعد از اتمام قرارداد کارشان اخراج کرده و کارگران مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری را به اداره کار معرفی کرده است.

او میانگین سابقه کار کارگران اخراجی را ۷ تا ۲۰ سال ذکر کرد و گفت: در میان کارگران تعدیلی، حدود ۳۰ کارگر با سوابق کار ۲۰ سال در آستانه بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارند که دریافت مقرری بیمه بیکاری به سوابق بازنشستگی آنها لطمه می‌زند.

به گفته وی، با وجود اطلاع مسئولان کارگری شهرستان از موضوع تعدیل کارگران شرکت «پینک»، هنوز اقدام قاطعانه‌ای صورت نگرفته و ظاهراً قرار است این کارگران برای پیگیری مطالبات صنفی خود به اداره کار شهرستان رشت شکایت کنند.

این فعال کارگری در تشریح سابقه فعالیت این واحد تولیدی گفت: شرکت تولیدی پینک در سال ۱۳۷۴ با نصب ماشین آلات مدرن اروپائی (استارلینگر) شروع به فعالیت تولید انواع نخ و الیاف مصنوعی و کیسه‌های مصنوعی کرد.

انتهای پیام/