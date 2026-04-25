به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز در نخستین روز هفته کارگر، نشستی با حضور اعضای کارگر و بازنشسته در خانه کارگر شهر ری با حضور دبیرکل این تشکل و ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری، برگزار شد.

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر با تبریک هفته کارگر و تسلیت بابت شهادت جمعی از کارگران در جنگ ۳۹ روزه، خطاب به کارگران شاغل و بازنشسته حاصر در این نشست، بیان کرد: ما در روز کارگر به مشکلات خود اشاره می‌کنیم که بسیار فراوان است. از مسائل معیشتی و شغلی تا موضوعات درمانی و بیمه‌ای شامل آن می‌شود.

محجوب با اشاره به مشکل کمبود پزشکان متخصص در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی گفت: ما قبلا به سازمان تامین اجتماعی و دولت اعلام کردیم که اگر مشکل کمبود پزشک و نیرو در مراکز درمانی حل نشود، مشکل انباشته می‌شود. مجوزی برای دریافت پزشک متخصص گرفته شده که امیدواریم حل شود، اما امروز حرف همه این است که مراکز ملکی ما از پزشک خالی شده و باید فکری کرد.

دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی درباره حقوق و مستمری بازنشستگان بارها گفته شده مستمری پرداختی نسبتی با حق بیمه دریافتی از شاغل دارد، اما ما بازنشستگان وظیفه‌ای درباره اخذ حق بیمه و جمعیت شاغل نداریم و همان حقوق خود را طلب می‌کنیم که باید بروزرسانی شود و ما نیز این مطالبه بازنشستگان را از تأمین اجتماعی طلب می‌کنیم.

وی بیان کرد: ما امروز با پیری جمعیت مواجهیم و جمعیت ما به زودی سالمندتر شده و تعداد حق بیمه پرداز کمتر می‌شود. توصیه ما در این شرایط به سازمان تامین اجتماعی این است که کارهای دیگر تعطیل شود و فقط به افزایش تعداد بیمه پرداز یا دریافت حق بیمه از کارگرانی که تا پیش از این تحت پوشش نبودند، فکر شود. سیاستی که ناظر بر تشکیل چند صندوق در کشور بوده، به هیچ وجه درست نیست.

این عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: ما مشکلات را در هیات امنا و هیات مدیره دیده‌ایم و در اقدامات بیمه‌ای بسیار تاخیر داریم. ما مشکل را عمیقا درک می‌کنیم و مستدل و مستند به اصل ۲۹ قانون اساسی مطالبه خود را مطرح می‌کنیم. ایجاد امنیت اجتماعی با تامین اجتماعی است و مستمری بازنشسته باید نسبتی با شرایط معیشت داشته باشد.

این فعال کارگری اضافه کرد: باید بین کسی که ۳۰ سال حق بیمه داده و ۲۰ تا ۲۵ سال حق بیمه داده، تفاوت در پرداخت باشد. ما این را باید در تامین اجتماعی جا بیندازیم تا منطق پرداخت مستمری به درستی کار کند.

دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: کسانی که کار آسان دارند و آسیب خاصی نمی‌بینند، نباید زود بازنشسته شوند و همین بی حساب بازنشسته شدن زودتر از موعد، امروز به چالش صندوق تامین اجتماعی بدل شده و باعث بی‌عدالتی شده است.

وی درباره قانون محاسبه دو سال آخر به عنوان معیار محاسبه مستمری گفت: من از کسانی بودم که باعث حفظ این قانون شدم. ما در بروز رسانی اعداد ده سال یا بیست سال قبل مشکل داریم و نمی‌توانیم جمع بزنیم و حقوق کارگر معمولا در زمان بازنشستگی ضایع می‌شود، لذا من با ایستادگی در مجلس همه را مجبور کردم تا قانون دوباره به همان معیار دوسال آخر برسد. تعداد کسانی که از قانون معیار دو سال آخر حقوق، آسیب می‌بینند، بسیار کمتر از کسانی هستند که از نبود این قانون آسیب بسیار جدی‌تر می‌بینند. هرکس فرمول بهتری درباره حقوق بازنشستگان دارد، بیاورد و مطمئن باشد ما فرمول بهتر را می‌پذیریم.

محجوب با اشاره مشکل تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان گفت: پیگیر جدی حل این موضوع برای بازنشستگان هستیم تا این مساله تشدید نشود. نصف حقوق و مزد حداقل بگیران کارگر و بازنشسته امروز صرف تهیه غذا می‌شود. در این شرایط اگر قرار است ارز ترجیحی حذف و قیمت‌ها آزاد شود، مزد هم باید آزاد شود. خود مسئولان می‌دانند که برای راضی کردن یک کارگر آزاد روزمزد برای کار در منزل‌شان، باید بسیار بیش از آنچه در شورای عالی کار مصوب شده، خرج کنند. کارگران امروز بخش رسمی را ترک و به بخش غیررسمی اقتصاد ایران می‌روند و این نتیجه عدم توجه به معیشت کارگر شاغل و بازنشسته است.

او در پایان گفت: سال گذشته اگر شورشی رخ داد، منشا اقتصادی داشت و نتیجه‌ی عدم اجازه بروز و ظهور و شنیدن صدای اعتراض صنفی در طول سالیان متمادی بود. پیش بینی ما این است که دو میلیون شغلِ از دست رفته در پایان این جنگ خواهیم داشت که اگر فردا پولی نباشد، این به بحرانی مضاعف بدل می‌شود. ما باید برای مقابله با این چالش، بخش غیررسمی بازار کار را محدود کنیم و در سیاست‌های کلان ارزی و قیمتی بازنگری نماییم.

