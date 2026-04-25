شرایط بیمه بیکاری تسهیل شده است؟

به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه گفت: توسعه و انباشت ثروت در کشورها از اصلاح الگوی مصرف شروع می‌شود و بدون اصلاح الگوی مصرف نمی‌توانیم بر مشکلات اقتصادی فائق آییم.

ایسنا در خبری نوشت:وی افزود: خوشبختانه خط‌مشی دولت چهاردهم بر اساس اعتقاد قلبی و عملی رئیس‌جمهور محترم، بر جلوگیری از اسراف و پرهیز از تجمل‌گرایی در کلیه ادارات استوار است. دفتر ایشان و شخص رئیس‌جمهور، الگوی صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف هستند که این موضوع در پوشش و رفتار ایشان قابل مشاهده است.

میدری تأکید کرد: تأکید رئیس‌جمهور بر پرهیز از مدیران پروازی، نمونه‌ای از توجه به جلوگیری از اسراف و تجمل‌گرایی در نظام اداری ایران است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رهبر شهید بارها بر مسکن کارگری تأکید فرمودند. حل مسئله بیکاری پس از پیروزی کامل ایران بر متجاوزین، در گرو گسترش مسکن کارگری است.

وی افزود: رهبر شهید از سال ۱۳۶۹ تا آخرین سال دیدار با کارگران، بر مسکن کارگری تأکید داشتند. ایشان در سال ۱۳۶۹ فرمودند باید برای مسکن، بهداشت، سواد و ورزش کارگری برنامه‌ریزی درست کرد. در سال ۱۳۸۹ نیز معیشت، مسکن و بیمه کارگر را جزو مسائل درجه یک خواندند و در سال ۱۴۰۳ همه را به نهضت مسکن کارگری دعوت فرمودند.

میدری اظهار کرد: کارفرمایان عزیز برای احداث ۹۶ هزار واحد مسکن کارگری اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی گفت: در وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت بیمه بیکاری را تسهیل کرده‌ایم. کارگاه‌هایی که بیش از ۲۰ نفر کارگر دارند، می‌توانند بدون مراجعه به سامانه، فهرست تعدیل نیروی خود را به ادارات کار تحویل دهند.

وزیر کار تصریح کرد: خوشبختانه کارفرمایان ما در زمان جنگ، نیروی کار خود را تعدیل نکردند و تاکنون با حداقل تعدیل نیرو روبه‌رو بوده‌ایم. کارفرمایان وضعیت کشور را می‌دانند و کارگران را بخشی از سرمایه خود می‌دانند. از همه کارفرمایانی که در شرایط جنگی، کارگران را حفظ کردند، تشکر می‌کنم.

میدری افزود: برای کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر، با مراجعه به سامانه وزارت کار می‌توانند ثبت‌نام کنند. همچنین مرکز تماس تلفنی با ۱۸ ساعت پاسخگویی روزانه از اوایل هفته راه‌اندازی می‌شود تا به سوالات کارگران پاسخ دهد.

