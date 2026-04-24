اعتراض کارمندان دانشگاه به تاخیر در پرداخت حقوق
به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای مرکزی کارمندان دانشگاه های کشور در یادداشتی نسبت به تعویق در پرداخت حقوق اعتراض کرد.
در این متن آمده:
«در شرایطی که کارکنان دانشگاهها ماههاست از تبعیضها و ناعدالتیهای شکلگرفته در نظام پرداخت رنج میبرند اکنون مسلهای تازه بر مشکلات معیشتی آنان افزوده شده است آنهم بهتعویق افتادن پرداخت حقوق فروردینماه کارکنان است.
آنچه موجب این وضعیت شده ادامه اختلافها و اصرار بر برخی احکام و تصمیمات تبعیضآمیز در فرایندهای اداری وزارت علوم است که در نهایت به بازگشت احکام صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه و خودداری از پرداخت حقوق دانشگاهیان انجامیده است.
نتیجه این کشمکشها، متاسفانه چیزی جز فشار مضاعف بر معیشت کارکنان نبوده است. قشری که در این میان نه تصمیمگیرنده بودهاند و نه نقشی در شکلگیری این وضعیت داشتهاند.
کارکنان دانشگاهها امروز با نگرانی جدی به این موضوع مینگرند. در شرایط اقتصادی دشوار کنونی حتی تاخیر کوتاه در پرداخت حقوق نیز میتواند زندگی بسیاری از خانوادهها را با مشکل مواجه کند. بدیهی است که کارمندان نباید تاوان اختلافات اداری و تصمیمات ناهماهنگ میان دستگاهها را بپردازند.
با توجه به دستور و اصرار سازمان برنامه و بودجه در اصلاح احکام کارگزینی اعضای هیئت علمی از سمت دانشگاه ها، از متولیان امر در وزارت علوم و دانشگاه ها انتظار می رود با درایت، تدبیر و احساس مسولیت نسبت به معیشت کارکنان هرچه سریعتر این مسئله را حلوفصل کرده و زمینه پرداخت فوری حقوق و رفع مشکلات ایجادشده را فراهم آورند. کارمندان دانشگاهها تنها خواستهای ساده و روشن دارند؛ اجرای عدالت، پرهیز از تبعیض، و صیانت از حداقلهای معیشتی آنان.
امید است مسولان امر با درک شرایط موجود و توجه به آثار روحی و اقتصادی این وضعیت، در کوتاهترین زمان ممکن اقدام لازم را برای رفع این مشکل و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی انجام دهند.»