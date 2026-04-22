توقف تولید در «مارال صنعت» ارومیه/ هزار و ۵۰۰ کارگر موقتاً بیکار شدند
یک منبع کارگری در ارومیه از تعطیلی موقت «مارال صنعت» و بلاتکلیفی حدود هزار و ۵۰۰ کارگر شاغل در این مجموعه بزرگ تولیدی خبر داد.
یک منبع کارگری در ارومیه با بیان اینکه «مارال صنعت» به عنوان بزرگترین زنجیره تولید تریلر، محور و قطعات یدکی تریلی واقع در کیلومتر ۱۰ جاده ارومیه به مهاباد که از سوی یک کارفرمای بخش خصوصی اداره میشود، از ۲۴ اسفند ماه سال گذشته فعالیت خود را متوقف کرده است، به ایلنا گفت: به دنبال این اتفاق، حدود هزار و ۵۰۰ کارگر قراردادی (باسابقه و کم سابقه) بلاتکلیف شدند.
بر پایه این اطلاعات، تعطیلی فعالیت این مجموع صنعتی تا تامین مواد اولیه موقتی است و در حال حاضر کارگران این کارخانهها در محل کار خود حاضر نمیشوند.
گفته میشود برخی کارگران قدیمی که نامه عدم نیاز دریافت کردهاند تا سه ماه برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شدهاند در عین حال شمار دیگری از کارگران تازه کار که غالبا راننده بودند نیز از کار اخراج شده اند.
این در حالی است که افزایش مشکلات تامین مواد اولیه (آهن وورقهای فولادی) این مجموعه صنعتی در یک ماه گذشته باعث شده است، کارفرما به ناچار اقدام به تعطیلی موقت و تعدیل نیرو کند در عین حال پرداخت برخی مطالبات کارگران از جمله اضافهکاری و مانده مرخصی تا پایان اسفندماه نیز به تاخیر افتاده است.
کارگران این مجموعه میگویند: پیش از این، وضعیت شرکت بسیار خوب بود و حقوقها تقریبا به موقع پرداخت میشد اما کمبود مواد اولیه و منابع مالی که به مرور از یک الی دو ماه پیش ایجاد شده، باعث توقف فعالیت این مجموعه و بیکاری کارگران شده است.
بنا بر ادعای کارگران، مسئولان فعلی «مارال صنعت» ضمن پیگیری رفع مشکلات کارخانه، پیگیر دریافت تسهیلات حمایتی دولت هستند تا هر چه سریعتر این مجموعه بزرگ تولیدی را فعال کنند.
به گفته کارگران؛ علیرغم اطلاع مسئولان از همه مشکلات و مراجعات متعدد کارگران به نهادهای مربوطه، متاسفانه هیچ مسئولی در شهرستان ارومیه پیگیر نیست و بعد از گذشت بیش از یک ماه، هنوز هیچ اقدامی برای از سرگیری مجدد فعالیت تولیدی این مجموعهی اشتغالزا و رفع مشکلات آن صورت ندادهاند.