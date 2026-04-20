فعالان حوزه صنایع دستی وام اشتغال میگیرند +جزئیات
مالک حسینی با تاکید بر نقش پیشران صنعت گردشگری در اشتغالزایی سریع، از برنامهریزی دولت برای حمایت از شاغلان بخش گردشگری و صنایع دستی در شرایط بحران خبر داد و گفت: با وجود التهابات، چشمانداز صنعت گردشگری روشن است.
به گزارش ایلنا، سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست تخصصی فعالان صنعت گردشگری و صنایع دستی که با حضور «سیدرضا صالحیامیری»، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد، به ترسیم نقشه راه اشتغال کشور در دوران پسابحران پرداخت و صنعت گردشگری را بهعنوان «صنعت پیشران و جانشین سریع» در بازسازی اقتصادی معرفی کرد.
حسینی با اشاره به آسیبشناسی وضعیت بنگاههای تولیدی در موج سوم جنگ تحمیلی، اظهار کرد: متاسفانه بخشی از کارگاههای تولیدی کشور دچار آسیب شدهاند. با این وجود، تحلیل ما نشان میدهد در صورت تأمین پایدار مواد اولیه در دوران پس از بحران، صنایع پایین دستی نظیر فولاد و پتروشیمی به سرعت به مدار تولید بازخواهند گشت.
وی در ادامه با نگاهی به صنعت گردشگری، خلأ حمایتی از این حوزه را یادآور شد و افزود: گردشگری از منظر اقتصادی دارای ظرفیت اشتغالزایی سریع است. ظرفیت منحصربهفرد این صنعت به گونهای است که میتوان در بازه زمانی کمتر از سه ماه، اشتغال از دست رفته در سایر بخشها را با فرصتهای شغلی جدید در اکوسیستم تا حدودی گردشگری جایگزین کند.
حسینی سیاست اصلی دولت چهاردهم در شرایط جنگ رمضان را حفظ اشتغال و تدوام تولید بنگاههای اقتصادی عنوان کرد.
معاون وزیر کار بر تشکیل تعاونیهای فراگیر در حوزه صنایع دستی تاکید کرد و گفت: حلقه مفقوده توسعه ضنایع دستی در ایران خلاء بازار صادراتی است که با برنامه ریزی ویژه و بسترسازی در این حوزه میتوان اتفاقات امیدبخش رقم زد.
اختصاص ۶ هزار میلیارد سهم اعتبارات خرد اشتغال در سال ۱۴۰۴ به صنعت گردشگری و صنایع دستی
معاون وزیر کار با اعلام یک دستاورد مهم در نظام بودجهریزی، از تلفیق منابع ملی و استانی برای حمایت از اشتغال حوزه گردشگری و صنایع دستی در سال جاری خبر داد و این مهم را مرهون پیگیریهای مجدانه وزیر میراثفرهنگی دانست
وی از اختصاص ۶ هزار میلیارد سهم اعتبارات خرد اشتغال در سال ۱۴۰۴ به صنعت گردشگری و صنایع دستی خبر داد و گفت: با پیگیری وزارت گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی تا کنون م ۲۹ هزار پرونده فعالان حوزه گردشگری و صنایع برای تسهیلات خرد اشتعال سال ۱۴۰۴ به بانک عامل معرفی شده است.
حسینی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به نقش تعیینکننده کنشگران غیردولتی در برونرفت از وضعیت فعلی، بر ضرورت تقویت نهاد صنفی و شنیده شدن صدای واحد بخشخصوصی تاکید کرد.
وی با یادآوری تأثیرگذاری ابزارهای رسانهای نظیر انیمیشنهای گردشگری در ایجاد تصویر بینالمللی از ایران به یک مقصد گردشگری جذاب، خاطرنشان ساخت: باید از هماکنون برای دوران پس از جنگ برنامهریزی مدون داشت. دشمن در پی ایجاد خلل در اراده ملت بود، اما مقاومت آگاهانه مردم و هماهنگی نهادهای حاکمیتی نشان داد که این صنعت از پای نخواهد نشست.
معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار در جمعبندی نهایی اظهار داشت: با وجود تمامی بحرانها و التهابات پیرامونی، برای آینده صنعت گردشگری کشور خوبی متصور هستیم. با برنامهریزی دقیق، تقویت همافزایی بینبخشی و حمایت واقعی از فعالان غیردولتی، شاهد شکوفایی دوباره این صنعت استراتژیک در حوزه اشتغال خواهیم بود.
حسینی تاکید کرد: صدای پویش دعوت از گردشگران خارجی برای سفر به ایران در شرایط پسا جنگی باید در جهان شنید شود.