به گزارش ایلنا، در پی گلایه تعدادی از بازنشستگان نیروهای مسلح درباره تأخیر یک تا دو ماهه در واریز یارانه حکمت‌کارت، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.

بر اساس اعلام این سازمان، در فرآیند تغییر وضعیت کارکنان نظامی از حالت شاغل به بازنشسته، ممکن است واریز یارانه حکمت‌کارت با وقفه‌ای یک تا دو ماهه همراه شود. این تأخیر به گفته مسئولان، ناشی از روندهای اداری و مالی مرتبط با انتقال به وضعیت جدید و ثبت اطلاعات در سامانه‌های مربوطه است.

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تأکید کرده است که تمامی معوقات مربوط به یارانه حکمت‌کارت، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برقراری حقوق بازنشستگی، به‌صورت کامل پرداخت خواهد شد.

در عین حال، این سازمان اعلام کرده است بازنشستگانی که پس از گذشت شش ماه از آغاز دریافت حقوق بازنشستگی همچنان یارانه حکمت‌کارت خود را دریافت نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به اداره بازنشستگی مربوطه، موضوع را پیگیری کنند تا از طریق مکاتبه با سازمان، اقدامات لازم برای رفع مشکل انجام شود.

