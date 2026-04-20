جزئیات آتش سوزی در کارخانه «یونولیت» گنبد کاووس/ کارگران از محوطه خارج شدند

یک منبع کارگری در استان گلستان به خبرنگار ایلنا گفت: یک مورد آتش‌سوزی در کارخانه تولید «یونولیت‌» واقع در شهرک صنعتی گنبد کاووس رخ داد و در پی آن همه افراد و کارگران حاضر در کارخانه از محوطه خارج شدند.

طبق گزارش وی؛ با اعلام خبر آتش سوزی، بلافاصله آتش نشان در محل حاضر شدند و عملیات اطفاء حریق را شروع کردند اما به دلیل حجم مواد اشتعال‌زا این آتش سوزی برای چندساعتی ادامه داشت.

او با بیان اینکه در این کارخانه شماری کارگر مشغول کارند که خوشبختانه به کسی آسیبی نرسید، افزود: در این آتش‌سوزی چندین سوله به دلیل وجود مواد اشتعال‌زا و یونیلت، طعمه حریق شد.

انتهای پیام/