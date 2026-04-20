به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس دوازدهم به موضوع تاخیر دولت در ابلاغ مصوبه مزدی سال جدید و مسائلی مانند مشکل صندوق بیمه بیکاری برای بهره‌مند ساختن بیکاران جدید پس از جنگ از مقرری این صندوق، ورود کرده‌اند.

در همین چهارچوب، رحمت الله نوروزی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس) با اشاره به تعلل دولت در ابلاغ مصوبه مزدی و مشکلات صندوق بیمه بیکاری، بیان کرد: مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ مطابق نسخه مصوب شورای‌عالی کار و بدون هیچ‌گونه تغییر در روزهای جاری ابلاغ خواهد شد. هماهنگی‌های نهایی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شخص آقای میدری وزیر کار و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام شده و مسیر اداری ابلاغ مصوبه در مرحله نهایی قرار دارد.

وی با اشاره به ضرورت رفع بلاتکلیفی جامعه کارگری و واحدهای تولیدی به دلیل عدم ابلاغ مصوبه مزد تأکید کرد: اجرای مصوبه دقیقاً بر اساس متن مصوب، برای حفظ ثبات معیشتی و جلوگیری از ایجاد تأخیرهای ناروا در دستور کار قرار گرفته است.

نوروزی همچنین از اتخاذ تصمیمات جدید برای تقویت منابع صندوق بیمه بیکاری خبر داد و تصریح کرد: دولت متعهد شده است منابع لازم را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد تا روند رسیدگی به درخواست‌های کارگران و واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی، با سرعت و سهولت بیشتر انجام پذیرد.

به گفته نماینده شهرستان علی آباد، این اقدام با هدف ارتقای حمایت از کارگران در شرایط دشوار، تسریع در روند معرفی متقاضیان و ایجاد اطمینان در محیط کسب‌وکار انجام می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این مجموعه اقدامات در راستای حمایت از کارآفرینان و کارگران، ارتقای کارآمدی سازوکارهای حمایتی و اجرای دقیق مقررات مزدی در سال جدید ارزیابی می‌شود.

لازم به ذکر است فراکسیون کارگری مجلس در روزهای اخیر با صدور بیانیه‌ای سرگشاده، خواستار تسریع در ابلاغ مصوبه مزدی شورایعالی کار و اجرای بی‌کم و کاست این مصوبه از سوی دولت شده بود.

