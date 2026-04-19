سید سعید فتاحی، مشاور کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در انتقاد از عدم ابلاغ مصوبه مزد خطاب به رییس‌جمهور گفت: آقای رئیس‌جمهور محترم، کارگران و بازنشستگان، همچنان در انتظار ابلاغ مصوبه شورای عالی کار درباره دستمزد مصوب پایان اسفندماه سال ۱۴۰۴ به سر می‌برند. با وجود آنکه هر روز خبرهایی مبنی بر ابلاغ این مصوبه منتشر می‌شود، تاکنون اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است.

وی گفت: بی‌تردید، جایگاه و شأن کارگران شریف کشور به‌گونه‌ای است که شایسته نهایت تکریم و احترام‌اند؛ همان‌گونه که در تمامی برهه‌های حساس، از جمله هشت سال دفاع مقدس، نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فتاحی ادامه داد: بسیاری از این عزیزان که امروز در زمره بازنشستگان قرار دارند، در آن دوران از کشور دفاع کرده و نسل فعلی کارگران نیز همچنان با همان روحیه ایثار و تعهد، در عرصه‌های مختلف، از جمله در شرایط دشوار کنونی، به فعالیت خود ادامه داده و در خط مقدم تولید استوار ایستاده‌اند. با این حال، شایسته نیست که پاداش این همه فداکاری، پرداخت علی‌الحساب حقوق بر مبنای سال گذشته باشد.

فتاحی گفت: این نحوه برخورد، در شأن کارگران و بازنشستگان نیست؛ به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های زندگی و نرخ تورم به‌طور مستمر در حال افزایش است و فشار مضاعفی بر معیشت این قشر وارد می‌شود.

این فعال کارگری خطاب به رییس‌جمهور گفت: از جنابعالی انتظار می‌رود دستور فرمایید در سریع‌ترین زمان ممکن، ابلاغ این مصوبه انجام شود تا ضمن رفع بلاتکلیفی کارگران و بازنشستگان، کارفرمایان نیز ملزم به اجرای مصوبه جدید شوند و بهانه‌ای برای تأخیر در پرداخت حقوق بر اساس قانون نداشته باشند.

