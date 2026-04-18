کارگران از اداره کار نتیجه نگرفتند؛
ادامه اعتراض کارگران تعدیلی فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام مقابل فرمانداری
اجتماع صنفی صبح امروز کارگران بیکار شده پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام در اعتراض به بیتوجهی کارفرما به وضعیت بازگشت به کار، از محدوده اداره کار ایلام به مقابل ساختمان فرمانداری چوار انتقال یافت.
منابع کارگری در پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام به خبرنگار ایلنا گفتند: در ادامه اعترضات صبح امروز (۲۹ فروردین ماه) کارگران بیکار شده در مقابل ساختمان اداره کار ایلام، ساعاتی قبل کارگران تصمیم گرفتنند برای رساندن صدای اعتراضشان اجتماع صنفی خود را از محل اداره کار ایلام به مقابل ساختمان فرمانداری چوار انتقال دهند.
حدود ۳۵۰ کارگر تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «جهانپارس» در فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام واقع در شهرستان چوار مشغول به کارند که از ابتدای مهرماه سال گذشته تا هم اکنون، بیش از ۱۵۰ نفر از آنها که بومی شهرستان هستند، پس از اتمام قرارداد کار بیکار شدهاند.
کارگران با بیان اینکه در انتقاد به بیتوجهی مدیران پروژه پالایشگاه گاز ایلام به عنوان کارفرمای مادر وپیمانکار به موضوع بازگشت به کار و پرداخت مطالبات خود، این اجتماع صنفی را ترتیب داده اند، در ادامه گفتند: تا این لحظه از اعتراضمان در مقابل اداره کار و فرمانداری نتیجهای نگرفتهایم اما نمایندگان ما همچنان با مسئولان این نهاد دولتی در حال مذاکره هستند.
کارگران میگویند؛ در مراجعاتی که به دفتر پیمانکار داشتهایم به ما گفته شده این تعدیلها با اطلاع فرمانداری انجام شده است اما فرمانداری به طور کل از این موضوع اظهار بیاطلاعی میکند.
شماری از کارگران پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام صبح امروز شنبه (۲۹ فروردین ماه) با برپایی تجمع در مقابل ساختمان اداره کار ایلام، خواستار بازگشت به کار و دریافت مطالبات معوقه خود شدند.