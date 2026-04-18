کارگران بیکار شده پروژه پالایشگاه گاز ایلام: «بازگشت به کار» حق ماست

به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران بیکار شده پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «جهانپارس» مشغول کارند ، صبح امروز شنبه (۲۹ فروردین ماه) با حضور مقابل ساختمان اداره کار ایلام، خواستار بازگشت به کار و دریافت مطالبات قانونی خود شدند.

این کارگران مدعی‌اند: ما حدودا ۳۵۰ کارگر بومی منطقه هستیم که حدود ۵۸ نفرمان مهر ماه و ۵۲ نفرمان پایان اسفند ۱۴۰۴ به بهانه اتمام قرارداد بیکار شده‌ایم؛ در عین حال با شروع فروردین ماه سال جاری (۱۴۰۵) حدود ۴۲ کارگر دیگر نیز به جمع بیکاران منطقه اضافه شدند.

این کارگران می‌گویند پس از سال‌ها تلاش در این پروژه، حق آن‌هاست که به عنوان یک نیوری کار بومی در ادامه روند پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام به کار گرفته شوند.

این کارگران پیمانکاری می‌گویند: برخی همکاران هنوز دستمزد بهمن و اسفند سال قبلِ خود را دریافت نکرده‌اند و از قرار معلوم، کارفرما زیر بار پرداخت آن نمی‌رود. در عین حال وضعیت دریافت بیمه بیکاری کارگران نیز مشخص نیست.

معترضان با بیان اینکه ما بدنبال اشتغال بکار هستیم، گفتند: همه کارگران از بومیان منطقه و شهرستان چوار هستند و سابقه کار آن‌ها ۵ تا ۱۰ سال است. اکثریت این کارگران برای تامین معاش خانواده‌های خود با مشکل روبرو هستند و درخواست ما از مدیریت این مجموعه و مسئولان شهرستان بازگشت بکار است.

