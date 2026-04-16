حقوق بازنشستگان لشکری با اعمال افزایش واریز شد

رهبر گفت: حقوق بازنشستگان لشکری با افزایش سالیانه در فروردین 1405 واریز شد.

 امیر رهبر فعال صنفی بازنشستگان صندوق نیروهای مسلح به ایلنا گفت: با تلاش ساتا و سابا حقوق بازنشستگان لشکری با افزایش سالیانه در فروردین 1405 واریز شد.

رهبر افزود: در این افزایش حقوق، افزایش ۲۰ درصد سالیانه، حق فوق العاده خاص و آخرین مرحله همسان سازی یعنی ۳۰ درصد از مابه التفاوت با شاغلین نیز پرداخت شد.

رهبر افزود: بدین ترتیب با اجرای آخرین مرحله همسان سازی، حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح با شاغلین همسان سازی شدند.

 

