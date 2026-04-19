در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
افزایش کمسابقه قیمت دوا و درمان/ بازنشستگان دارایی میفروشند و بیمارستان میروند!
یک فعال کارگری با اشاره به هزینههای سنگین درمان گفت: در مواردی مشاهده میشود که بازنشستگان برای تأمین هزینههای درمانی خود مجبور به قرض گرفتن یا فروش داراییهای اندک خود میشوند که این مسئله شأن و منزلت این قشر زحمتکش را به شدت زیر سؤال میبرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق قانون الزام تامین اجتماعی، صفر تا صد هزینههای درمان باید رایگان باشد اما در واقعیت، بیمهشدگان برای بهرهمندی از این خدمات هزینه پرداخت میکنند که این هزینه گاهی به قدری زیاد است که آنها مجبورند پساندز خود را صرف درمان کنند.
بسیاری از بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی برای بهرهمندی از خدمات درمان، مجبور به مراجعه به مرکز خصوصی هستند. مبلغی که آنها برای درمان در این مراکز پرداخت میکنند، اگر بیمه تکمیلی داشته باشند، گاهی با تاخیر چندماهه به حساب آنها واریز میشود و البته بیمه تکمیلی همه این هزینهها را هم پوشش نمیدهد.
از طرفی دیگر، اخیراً هزینههای دارو افزایش سرسامآوری پیدا کرده و بسیاری از داروها از پوشش بیمه خارج شدهاند. در این وضعیت، یکی از موضوعاتی که بازنشستگان تامین اجتماعی همواره نسبت به آن معترض هستند، همین وضعیت خدمات درمان و ضعفهای برجستهی آن است.
سید سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با اشاره به وضعیت بد معیشتی و ارائه ضعیف خدمات درمانی به بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: بازنشستهای که جوانی خود را صرف کار کرده و در طول ۳۰ سال فعالیت، با پرداخت حق بیمه به امید برخورداری از چتر حمایت درمانی در دوران کهولت بوده، امروز با شرایطی مواجه است که اگر همان مبالغ را در زمان خود صرف خرید سکه طلا میکرد، اکنون از رفاه و آسایش بیشتری برخوردار بود و نیازی به استفاده از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی یا بیمههای تحمیلیِ تکمیلی نداشت.
وی افزود: این در حالی است که بهصراحت در قوانین سازمان تأمین اجتماعی، از جمله ماده ۵۴، بر ارائه خدمات درمانی رایگان به بازنشستگان تأکید شده اما این قوانین به طور کمال و با کیفیت اجرا نمیشوند و در حد متن قانون باقی ماندهاند. بازنشستگان سالهاست اجرای این ماده قانونی را مطالبه میکنند اما متأسفانه گوش شنوایی برای تحقق این حق قانونی وجود ندارد.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران ادامه داد: با نگاهی به وضعیت سایر کشورها، مشاهده میشود که در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی، خدمات درمانی، رفاهی و حتی حملونقل برای بازنشستگان بهصورت رایگان ارائه میشود، اما در کشور ما حتی با کسر مبالغی تحت عنوان بیمه تکمیلی، حداقل خدمات درمانی نیز بهدرستی ارائه نمیشود و بازنشستگان ناچارند با حداقلها بسازند.
فتاحی با انتقاد از افزایش هزینههای درمان گفت: هزینههای درمان بهشدت افزایش یافته، قیمت دارو هر روز بیشتر میشود و خدماتی مانند دندانپزشکی عملاً به کالایی لوکس برای بازنشستگان تبدیل شده است. این در حالی است که بسیاری از بازنشستگان حقوق اندکی دریافت میکنند و ناچارند بخش زیادی از هزینههای درمان را از جیب خود پرداخت کنند.
این فعال کارگری درباره مشکلات درمانی بازنشستگان تأمین اجتماعی افزود: بازنشستگان با وجود پرداخت حق بیمه و کسر هزینه بیمه تکمیلی، همچنان در دریافت خدمات درمانی با مشکل مواجه هستند و بخش قابل توجهی از هزینههای دارو و درمان به جیب خالی آنها تحمیل میشود.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در ادامه به وضعیت بیمه تکمیلی اشاره کرد و گفت: با وجود کسر ماهانهی حق بیمه تکمیلی از حقوق ناچیز بازنشستگان، هنوز بخش زیادی از هزینههای درمانی بازنشستگان پرداخت نشده و طبق شنیدهها، بیمه آتیهسازان حافظ بدهی خود را با بازنشستگان تا پایان شهریورماه تسویه کرده و هنوز تعداد زیادی از بازنشستگان پولی را که سال گذشته بابت درمان پرداخت کردهاند، پس نگرفتهاند. مشخص نیست این مشکل ناشی از عدم پرداخت سهم سازمان تأمین اجتماعی است یا عملکرد خود بیمه آتیهسازان حافظ؛ اما در هر صورت، هر دو طرف باید بهصورت شفاف پاسخگوی بازنشستگان باشند.
وی تأکید کرد: بازنشستگان در این میان هیچ تقصیری ندارند؛ مبالغ از حقوق آنها کسر شده و انتظار دارند خدمات دریافت کنند، نه اینکه ماهها در انتظار بازپرداخت هزینههای درمانی خود بمانند.
فتاحی همچنین با اشاره به روند فزاینده گرانی خدمات درمانی افزود: در سالهای اخیر و بهویژه پس از جنگ، هزینههای حوزه سلامت بهطور قابل توجهی افزایش یافته و فشار مضاعفی بر بازنشستگان وارد کرده است. افزایش تعرفههای پزشکی، رشد قیمت تجهیزات و خدمات بیمارستانی و همچنین بالا رفتن هزینههای آزمایشگاهی و پاراکلینیکی و همچنین هزینههای دارو باعث شده دسترسی به خدمات درمانی برای این قشر دشوارتر از گذشته شود.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران ادامه داد: این افزایش قیمتها در شرایطی رخ داده که حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی افزایش نیافته و همین موضوع موجب شده شکاف عمیقی میان درآمد و هزینههای درمانی ایجاد شود؛ بهطوریکه بسیاری از بازنشستگان ناچارند درمان خود را به تعویق بیندازند یا از خدمات ضروری صرفنظر کنند.
وی گفت: حتی در مواردی مشاهده میشود که بازنشستگان برای تأمین هزینههای درمانی خود مجبور به قرض گرفتن یا فروش داراییهای اندک خود میشوند که این مسئله شأن و منزلت این قشر زحمتکش را زیر سؤال میبرد.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در پایان خاطرنشان کرد: انتظار میرود در این موقعیت حساس، دولت تمامی بدهیهای خود را به سازمان تامین اجتماعی تسویه کند تا دست سازمان برای ارائه خدمات بهتر به کارگران و بازنشستگان باز شود و این قشر زحمتکش پس از سه دهه کار و تلاش در راه سازندگی این مملکت، حداقل دغدغه درمان نداشته باشند و از خدمات شایستهتری بهرهمند شوند.