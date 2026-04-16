اعضای تعاونی‌های مسکن پروژه طلائیه هشتگرد با اعتراض به بلاتکلیف ماندنِ وضعیت واحدهای خود به ایلنا گفتند: ما حدود هزارو ۷۰۰ متقاضی مسکن مهر پروژه طلائیه هشتگرد هستیم که با گذشت حدود ۱۴ سال از آغاز ثبت‌نام و مراحل ساخت پروژه‌ها، هنوز وعده تحویل واحدها عملی نشده است.

به گفته یکی از اعضای تعاونی؛ این مسکن‌ها قرار بود سه‌ و چهار ساله به مرور تحویل داده شوند اما در حال حاضر ۱۴ سال از موعد تحویل آن‌ها گذشته و هر سال به بهانه‌ای مختلف از تحویل واحدها به ما متقاضیان که اغلب کارگر و از افراد کم بضاعت جامعه هستیم، خوداری می کنند.

او گفت: ما بر اساس وعده‌های مسئولان، از سال ۱۳۹۰ دقیقاً بعد از خرید زمین‌ها، اقدام به واریز مبالغی کردیم، بطوری که سالهاست از تسویه حساب اکثریت اعضای تعاونی گذشته است اما هنوز صاحب خانه نشده‌ایم.

او با بیان اینکه سال‌ها از موعد تحویل گذشته اما هیچ کسی پاسخگوی متقاضیان نیست، گفت: علیرغم انتظار چندین‌ساله، تا اکنون فقط به تعداد کمی از اعضا، واحدهایی که زیر ساخت‌های لازم را برای سکونت ندارند واگذار شده و در این بین تعدادی دیگر از واحدها نیز به افراد غیر واگذارشده است.

او افزود: اکثریت متقاضیان مستاجرند و ادامه این وضعیت برایشان دشوار شده است. در ابتدا قرار بود ساختمانها بعد از ساخت سریعاً در اختیار متقاضیان قرار گیرد اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که برای تحویل با مشکل چندین‌ساله روبرو شده‌ایم و در این میان برخی متقاضیان از سر ناچاری در واحدهای غیر قابل سکونت، ساکن شده اند.

وی با تاکید بر اینکه کارد به استخوان اعضای تعاونی‌های مسکن طلاییه هشتگرد رسیده است، گفت: در شرایط کنونی به هیچ عنوان به صلاح نیست که شاهد اعتراض اعضای تعاونی باشیم، به همین دلیلی از مسئولین مربوطه جهت رفع گرفتاری و حل این معضل در خواست پیگیری داریم.

