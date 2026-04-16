مقامات تسلیم شدند/ حقوق کارگران هندی افزایش یافت

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری رویترز، پس از آنکه هزاران کارگر هندی در ایالت اوتارپرادش هند در اعتراض به‌ عدم افزایش دستمزدها مطابق با افزایش نرخ سوخت، دست به اعتراض زدند، مقامات پس از چند ساعت مقاومت به خواست کارگران تمکین کردند.

مقامات ایالت اوتار پرادش هند در بحبوحه اعتراضات تشکل‌های کارگری که به خشونت نیز کشیده شد، برای فرونشاندن اعتراضات، متوسط مزد دریافتی کارگران را افزایش دادند.

منابع دولتی اعلام کردند که ایالت اوتار پرادش در شمال هند، پس از چند روز اعتراض، حداقل دستمزد کارگران را به میزان مکفی افزایش داده و به دومین ایالت هند از نظر نرخ بالای دستمزد حداقلی تبدیل شده است.

این اعتراضات درحالی گسترش یافته که با شروع جنگ در ایران و بالا گرفتن نرخ سوخت و قیمت نفت، گاز و بنزین، اقتصاد بسیاری از کشورهای آسیایی تحت تاثیر قرار گرفته است.

معترضان در منطقه نویدا (در حومه از پایتخت) که واحدهای صنعتی از جمله شرکت غول فناوری کره جنوبی، یعنی کارخانه شعبه هندوستان سامسونگ را در خود جای داده است، روز سه شنبه در حالی که خواستار افزایش دستمزد بودند، وسایل نقلیه را به آتش کشیدند و سنگ پرتاب کردند و پلیس نیز برای سرکوب تظاهرات از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

اعتراضات مشابه در ایالت هاریانا، قطب خودروسازی، هفته گذشته نیز منجر به دستور دولت برای افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزدها شد.

این اعتراضات در شرایطی رخ می‌دهد که هزینه‌های زندگی در سراسر جهان افزایش یافته است، زیرا جنگ ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران، عرضه سوخت را محدود کرده و باعث شده تا حدود ۴۰ هزار کارگر در اعتراضات نویدا شرکت کنند. پلیس نیز اعلام کرده که سیصد نفر آنان دستگیر شده‌اند.

منابع دولتی گفتند که افزایش دستمزد از نیمه ماه آوریل (چند روز دیگر) اعمال خواهد شد و حقوق کارگران غیرماهر در نویدا را از حقوق ماهانه فعلی حدود ۱۲۱ دلار به تقریباً ۱۴۷ دلار در ماه افزایش می‌دهد.

این منابع گفتند که دستمزد کارگران نیمه‌ماهر و ماهر نیز به همین ترتیب افزایش یافته است و افزودند که افزایش‌های متفاوتی نیز در سایر نقاط ایالت انجام شده است.

انتهای پیام/