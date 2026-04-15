صدور احکام افزایش حقوق کارکنان وزارت بهداشت با رشد میانگین ۳۳ درصدی
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، خبر داد احکام افزایش حقوق در وزارت بهداشت با رشد میانگین ۳۳ درصدی دریافتیها صادر شد.
به گزارش ایلنا، مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، خبر داد احکام افزایش حقوق در وزارت بهداشت با رشد میانگین ۳۳ درصدی دریافتیها صادر شد.
افزایش بهصورت پلکانی اعمال شده است؛ بازه افزایش بین ۲۶ تا ۴۳ درصد است و میانگین افزایش حدود ۳۳ درصد است.
گفتنیست حقوق فروردین ماه بر اساس احکام جدید پرداخت خواهد شد.