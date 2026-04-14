پیام همبستگی اتحادیه کارگری ایتالیا با کارگران ایران/ اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل محکوم است

به گزارش خبرنگار ایلنا، اتحادیه پایه‌ای کارگری ایتالیا (USB) در پیامی خطاب به خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، ضمن اعلام همبستگی با مردم و کارگران ایران، خواستار توجه و مداخله نهادهای بین‌المللی برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر شد.

در این پیام، اتحادیه USB با حمایت از فراخوان خانه کارگر برای محکومیت نقض قوانین بین‌المللی، از سازمان بین‌المللی کار (ILO) درخواست کرده است تا در راستای حفظ امنیت کارگران و مردم ایران وارد عمل شود.

این اتحادیه با انتقاد از اقدامات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، اعلام کرده است که این اقدامات موجب تشدید تنش‌ها و وارد آمدن خسارات گسترده به زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله مدارس، بیمارستان‌ها و منازل مسکونی شده و تلفات انسانی قابل توجهی، از جمله در میان دانش‌آموزان، به همراه داشته است.

در ادامه این پیام تأکید شده است که بازگشت به اصول و قوانین بین‌المللی، توقف اقدامات خشونت‌آمیز و تضمین امنیت مردم و کارگران ایران، ضرورتی فوری دارد.

اتحادیه USB همچنین بر تعهد خود برای دفاع از حق تعیین سرنوشت ملت‌ها در مجامع بین‌المللی و مخالفت با هرگونه مداخله نظامی با اهداف سیاسی تأکید کرده است.

این پیام از سوی بخش بین‌الملل اتحادیه USB و به امضای چینزیا دلا پورتا و پیرپائولو لئوناردی صادر شده است.

انتهای پیام/