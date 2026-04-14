در تماس با ایلنا مطرح شد؛
شروع به کار کارخانه «رپول» بعد از ۴ سال تعطیلی/ امیدواری برای بازگشت به روزهای اوج
واحد تولیدی «رپول» که به دلیل برخی مشکلات از حدود چهار سال پیش تعطیل اعلام شده بود، با پیگیری مسئولان قضایی آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، واحد تولیدی «رپول» که در زمینه تولید محصولات شوینده در استان مازندران فعالیت دارد و از سال ۱۴۰۱ با شماری کارگر تعطیل اعلام شده بود، با رفع مشکلات فعالیت خود را آغاز کرد.
یک منبع کارگری در مازندران گفت: مشکلات عدم تمدید برخی مجوزها فعالیت این کارخانه را با چالش مواجه کرده بود، اما امروز با حمایت مسئولان قضایی، شاهد راهاندازی مجدد کارخانه هستیم.
وی با بیان اینکه راه اندازی کارخانه رپول واقع در شهرستان قائم شهر، جاده جویبار از سال ۱۳۹۹ آغاز شده است، در ادامه افزود: اخیرا با حمایت مسئولان قضایی و تمدید برخی مجوزها، خطوط تولیدی این واحد راهاندازی شد.
به گفته این فعال کارگری؛ با توجه به اینکه واحد دانشبنیان این کارخانه در حال راه اندازی است، در آیندهای نزدیک با افزایش تولیدات این کارخانه، اشتغال شمار دیگری از کارگران را خواهیم داشت.
این منبع کارگری با بیان اینکه مزایای راهاندازی این کارخانه، تولید محصولات شوینده با کیفیت داخلی و ایجاد اشتغال است، در خاتمه افزود: قرار است به همت کارگران و حمایت مسئولان این کارخانه به روزهای اوج خود بازگردد.