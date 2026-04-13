دبیر نهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه کارگری خبر داد:

برگزاری نهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه کارگری

نهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه کارگری همت دارالقرآن خانه کارگر و با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در میان کارگران سراسر کشور برگزار می‌شود

به گزارش ایلنا، نهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه کارگری با یاد شهدای کارگر برگزار می‌شود.

حسین فلاح خوش‌مشرب (دبیر نهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه کارگری) با گرامیداشت یاد و نام شهدای گرانقدر جامعه کارگری در نبرد رمضان و رهبر شهید انقلاب اسلامی، از همه کارگران و خانواده‌های آنان برای حضور پرشور در این رویداد معنوی دعوت کرد. 

فلاح خوش‌مشرب در این‌باره گفت: قرآن کریم سرچشمه هدایت و روشنی‌بخش راه انسان‌هاست و جامعه کارگری کشور با حضور در این عرصه معنوی، جلوه‌ای از ایمان، اخلاق و همبستگی فرهنگی خود را نشان می‌دهد. امسال این مسابقات به یاد شهدای والامقام کارگر و با نیت تجدید عهد با آرمان‌های رهبر شهیدمان برگزار می‌شود. 

وی افزود: این دوره از مسابقات به همت دارالقرآن خانه کارگر و با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در میان کارگران سراسر کشور برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در رشته‌های قرائت، حفظ، مفاهیم و… به رقابت خواهند پرداخت. 

دبیر نهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه کارگری در پایان تأکید کرد: این مسابقات فرصتی برای تقویت پیوند معنوی جامعه کار و تلاش با مفاهیم والای قرآن کریم است و از همه واحدهای کارگری، تشکل‌ها و خانواده‌های محترم کارگران دعوت می‌کنیم با حضور خود، این رویداد را هرچه باشکوه‌تر برگزار کنند.

 

