مرگ یک کارگر در شهرک صنعتی عجب‌شیر/ فوت قبل از رسیدن به بیمارستان

یک کارگر در شهرک صنعتی عجب‌شیر در اثر حادثه کار جان باخت.

یک منبع کارگری در آذربایجان شرقی در مورد این حادثه به ایلنا گفت: حوالی ساعت ۲۲:۳۰ شب ۲۲ فروردین ماه، یک کارگر حدوداً ۳۵ ساله حین کار در در یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی عجب‌شیر دچار حادثه کار شد. 

او با بیان اینکه هنوز جزئیات این حادثه اعلام نشده گفت: این کارگر به علت شدت آسیب دیدگی قبل از انتقال به بیمارستانی در عجب‌شیر جان باخت؛ در عین حال، مسئولان قضایی و بازرسی اداره کار با تشکیل پرونده به دنبال علت وقوع این حادثه و مقصران احتمالی هستند.

 

