واریز حقوق فروردین بازنشستگان صنعت نفت با اعمال اضافات
واریز حقوق فروردین بازنشستگان صنعت نفت با اعمال اضافات سالانه انجام شد.
به گزارش ایلنا، مستمری و مقرری فروردینماه سال ۱۴۰۵ بازنشستگان صنعت نفت، با اعمال اضافات سالانه، امروز چهارشنبه ۱۹ فروردینماه به حساب بازنشستگان محترم واریز شد.
در این نوبت از پرداخت، تعدیل عمومی مستمری و مقرری بازنشستگان و بازماندگان محترم به میزان ۲۰ درصد بهعلاوه مبلغ ثابت دو میلیون و هفتصد و چهل و پنج هزار تومان اعمال شده است. این میزان افزایش بر اساس اعلام از سوی اداره تدوین و مقررات وزارت نفت به صندوقها در محاسبات مستمری لحاظ شده است.
همچنین مرحله نهایی فرایند متناسبسازی مربوط به سال ۱۴۰۵ و محاسبات مرتبط با ماده ۱۰ از تاریخ اجرا در کارتهای مستمری اعمال شده است.
در دو هفته گذشته، نشستهای متعددی برای تأمین منابع مالی و وصول مطالبات، بهویژه در شرایط خاص کشور، با حضور مسئولان کارفرمایی و صندوقی برگزار شد. نتیجه این پیگیریها موجب شد که همانند اسفندماه، مستمری فروردین نیز علیرغم انجام اضافات سالانه و پرداخت بخشی از مطالبات ماده ۱۰ و متناسبسازی، زودتر از بازه زمانی سنواتی به حساب بازنشستگان ارجمند واریز شود.
در خصوص دو آیتم «متناسبسازی» و «ماده ۱۰»، به دلیل محدودیتهای موجود در منابع مالی که ناشی از شرایط خاص کشور است، بخشی از مبالغ محاسبهشده در این مرحله پرداخت شده است و پرداخت بخش باقیمانده به زمان تأمین منابع مورد نیاز موکول میشود. برنامهریزی و تلاش مستمر برای تأمین این منابع همچنان ادامه دارد تا مطالبات یادشده در کوتاهترین زمان ممکن به پیشکسوتان صنعت نفت پرداخت شود.
لازم به ذکر است کد ۱۲۷۰ درجشده در فیش مستمری، مربوط به بخشی از بکپی ماده ۱۰ و متناسبسازی است که در این مرحله اعمال شده است.