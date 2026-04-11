در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
آموزشهای فنی و حرفهای نباید تعطیل شود، حتی در زمان جنگ!
دبیرکل خانه تعاونگران، بر ادامه آموزشهای فنی و حرفهای و مهارتی در دوران جنگ و پس از آن، تأکید کرد.
علیحسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران، در گفتگو با ایلنا بر ادامه آموزشهای فنی و حرفهای و مهارتی در دوران جنگ و پس از آن، و نقش این آموزشها در تقویت اشتغال و بازسازی اقتصادی کشور تاکید کرد.
علیحسین شهریور با اشاره به آثار مخرب جنگهای اخیر بر کسبوکارها و نظام آموزشی گفت: جنگهای تحمیلی اخیر، بنگاههای اقتصادی، صنایع و بازار کار را در سراسر کشور تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی، آموزشهای فنی، حرفهای و مهارتی نهتنها نباید تعطیل شود، بلکه باید بهعنوان راهبردی ملی در اولویت قرار گیرد.
شهریور افزود: تجربه جهانی نشان داده است که حتی در مناطق درگیر جنگ یا بحران، جریان آموزش—بهویژه آموزشهای کاربردی و مهارتی—ادامه پیدا کرده است. در اوکراین، مراکز فنی و حرفهای با ترکیب آموزش حضوری و آنلاین، جریان یادگیری را قطع نکردند. در برخی کشورها نیز آموزش از طریق رادیو، موبایل و فضای مجازی برای جوانان فراهم شده است تا فرصت یادگیری از دست نرود.
شهریور با تأکید بر اینکه مهارتآموزی، پایه اشتغال و توسعه اقتصادی پساجنگ است گفت: آموزشهای تئوریک اگر بدون مهارت کاربردی همراه باشند، نمیتوانند نیروی کار را برای بازار اشتغال آماده کنند. آموزشهای فنی و حرفهای مانند تعمیرات فنی، برق، فناوری اطلاعات، صنایع دستی و کارآفرینی، نقش محوری در توانمندسازی جوانان و بازسازی اقتصاد دارند.
دبیرکل خانه تعاونگران در تشریح پیشنهادات عملیاتی برای حفظ آموزش مهارتی در دوران جنگ گفت: باید پلتفرمهای یادگیری دیجیتال با تمرکز بر مهارتهای عملی و قابل سنجش ایجاد و توسعه یاید. در این مدل، بخش نظری از طریق فضای مجازی ارائه میشود و بخش عملی در مراکز امن یا کارگاههای سیار با رعایت ایمنی ادامه مییابد.
وی افزود: در مناطقی که زیرساختهای آموزشی آسیب دیده یا ناامن است، تجهیز واحدهای سیار مهارتی—شامل کارگاههای متحرک با تجهیزاتی برای آموزشهای عملی—میتواند دسترسی به آموزش را ممکن کند.
شهریور به ضرورت همکاری با تشکلهای صنفی و بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: تشکلهای صنفی کارفرمایان، اتحادیههای صنفی و بخش خصوصی باید در طراحی دورههای مهارتی منطبق با نیاز بازار مشارکت کنند تا آموزشها دقیقاً در مسیر ایجاد فرصت شغلی باشند.
دبیرکل خانه تعاونگران با تاکید بر تمرکز بر مهارتهای اشتغالزا و تولیدمحور گفت: برنامههای آموزشی باید با اولویت به مهارتهایی اختصاص یابد که بیشترین بازده اشتغال و تولید را در پساجنگ دارند؛ از جمله فناوری اطلاعات، نصب و تعمیرات، خدمات فنی، صنایع دستی، کارآفرینی و مدیریت کسبوکارهای کوچک.
شهریور پشتیبانی از مربیان و استادکاران مهارتی را حیاتی دانست و گفت: مربیان فنی و حرفهای باید از نظر تأمین تجهیزات، بستههای آموزشی استاندارد و همچنین حمایت روانی و انگیزشی پشتیبانی شوند تا توان تدریس حتی در شرایط چالشبرانگیز حفظ شود.
شهریور با بیان اینکه آموزشهای مهارتی، کلید بازسازی آینده است، خاطرنشان کرد: آموزش فنی و حرفهای و مهارتی ستون بازسازی اقتصادی و اجتماعی کشور است. بدون پرورش نیروی کار ماهر، نهتنها اشتغال پایدار تحقق نخواهد یافت، بلکه مسیر بازسازی پساجنگ نیز با دشواریهای بیشتری روبرو خواهد شد. این یک وظیفه ملی است؛ لذا هم دولت، هم بخش خصوصی و هم جامعه باید در این مسیر با هم همکاری کنند.