برقراری بیمه بیکاری برای ۲۸۰ کارگر بیکار شده در سیستان و بلوچستان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از برقراری مقرری بیمه بیکاری برای ۲۸۰ کارگر واحدهای متاثر از شرایط جنگی در این استان خبر داد.

الله‌نظر شه‌بخش اظهار کرد: در نشست اخیر کمیته استانی بیمه بیکاری، وضعیت ۹ واحد متاثر از شرایط جنگی بررسی شد که ۲۸۰ کارگر در آن‌ها مشغول به کار بودند. 

وی اضافه کرد: در این نشست مقرر شد تا پایان جنگ تحمیلی در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، مقرری بیمه بیکاری برای کارگران این واحدها برقرار شود. 

وی تاکید کرد: دولت برای صیانت از کارگران و حمایت از واحدهایی که در پی شرایط جنگی دچار مشکل شده‌اند، حمایت‌های لازم را در نظر گرفته است. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان ادامه داد: یکی از این حمایت‌ها برقراری مقرری بیمه بیکاری برای کارگرانی است که در این شرایط کار خود را از دست داده‌اند. 

به گفته وی، کارگرانی که کمتر از ۶ ماه سابقه بیمه‌پردازی داشته‌اند نیز در این شرایط مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد. 

شه‌بخش با تأکید بر تداوم حمایت از کارگران و واحدهای تولیدی در شرایط کنونی، گفت: دستگاه‌های مسئول تلاش می‌کنند با هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی از اشتغال کارگران صیانت کرده و از بروز مشکلات معیشتی برای آنان جلوگیری کنند.

 

