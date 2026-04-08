برقراری بیمه بیکاری برای ۲۸۰ کارگر بیکار شده در سیستان و بلوچستان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از برقراری مقرری بیمه بیکاری برای ۲۸۰ کارگر واحدهای متاثر از شرایط جنگی در این استان خبر داد.
اللهنظر شهبخش اظهار کرد: در نشست اخیر کمیته استانی بیمه بیکاری، وضعیت ۹ واحد متاثر از شرایط جنگی بررسی شد که ۲۸۰ کارگر در آنها مشغول به کار بودند.
وی اضافه کرد: در این نشست مقرر شد تا پایان جنگ تحمیلی در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، مقرری بیمه بیکاری برای کارگران این واحدها برقرار شود.
وی تاکید کرد: دولت برای صیانت از کارگران و حمایت از واحدهایی که در پی شرایط جنگی دچار مشکل شدهاند، حمایتهای لازم را در نظر گرفته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان ادامه داد: یکی از این حمایتها برقراری مقرری بیمه بیکاری برای کارگرانی است که در این شرایط کار خود را از دست دادهاند.
به گفته وی، کارگرانی که کمتر از ۶ ماه سابقه بیمهپردازی داشتهاند نیز در این شرایط مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.
شهبخش با تأکید بر تداوم حمایت از کارگران و واحدهای تولیدی در شرایط کنونی، گفت: دستگاههای مسئول تلاش میکنند با هماهنگی و استفاده از ظرفیتهای قانونی از اشتغال کارگران صیانت کرده و از بروز مشکلات معیشتی برای آنان جلوگیری کنند.