دیدار اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران با نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران به همراه جمعی از اعضای هیئت اجرایی و هیئت مدیره تشکلهای کارگری و بازنشستگی با آیت الله علی معلمی (نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر دیدار کردند.
به گزارش ایلنا، نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و مناطق شمال کشور، در این نشست صمیمانه که در راستای فرا رسیدن سال جدید برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به ویژه سیدالشهدا انقلاب اسلامی و رهبر معظم و شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای خاطرنشان کرد: جامعه بزرگ کارگری و بازنشستگان با صراحت هرچه تمامتر بیعت خود را از روز نخست با رهبر سوم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای اعلام کرد و با تمام قوا در حفظ ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی در صحنه حضور خواهند داشت.
نایب رییس کانون عالی بازنشستگان کشور و رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر پیادهسازی عملیاتی شعار ارزشمند سال مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی تصریح کرد: در شرایطی که ایران اسلامی درگیر سومین جنگ ظالمانه و تحمیلی از سوی آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی است، جامعه کارگری و بازنشستگان این مرز و بوم ضمن دفاع جانانه از آرمانهای انقلاب و تقدیم شهدا و جانبازان در جنگ رمضان، برخود فرض میداند به عنوان سربازان سنگر کار و و تولید این کشور، تمام تلاش خود را در اجرای منویات رهبری معظم انقلاب به کار گیرد و با حداکثر توان خود برای توسعه چرخه فعالیت شبکه اقتصادی و صنعتی با همّت مضاعف تلاش وافر نماید تا ایران عزیز از مرحله بحرانی جنگ با یاری خداوند هر چه زودتر عبور کند.
آیت الله علی معلمی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری نیز ضمن قدردانی از تشکیلات خانه کارگر و کانون بازنشستگان استان مازندران در برگزاری برنامههای گرامیداشت رهبر معظّم انقلاب و همچنین بیعت با رهبر سوم انقلاب گفت: پس از شهادت رهبر فقید امت اسلام، علی رغم شرایط امنیتی و جنگی حاکم بر کشور و تهدید مستقیم دشمن نسبت به برگزاری اجلاس خبرگان، اعضای این مجلس با بررسی کامل و اعتقاد لازم نسبت به انتخاب فقیهی وارسته، متعهد، شجاع، آشنا به شرایط منطقهای و بینالمللی و خلف صالح رهبر شهید اقدام نمودند که این انتخاب مورد رضایت عموم مردم داخل و بسیاری از مستضعفان و حق جویان در حوزههای مختلف از تمامی دنیا شد که بیشک پشتوانه محکمی برای تمشیت امور فعلی و آینده کشور و همچنین فرماندهی مقتدرانه جنگ بوده و موجب یأس و ناامیدی دشمنان این نظام و انقلاب نقش برآب شدن نقشههای آنان با این انتخاب اصلح شد.
امام جمعه قائم شهر با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط فعلی خاطرنشان کرد: حقیقتا حضور بینظیر مردم عزیز ایران اسلامی که به فرموده رهبر شهید، نشان مبعوث شدن آنان در این زمان حساس و خطیر است در کنار استقبال همگانی و موج سراسر شور و شعف از انتخاب شایسته رهبر سوم انقلاب، قطعا موجب استحکام جمهوری اسلامی و پیروزی کشور بر استکبار جهانی در این جنگ ظالمانه خواهد شد و ملت ایران در کنار فرماندهان و سربازان جانبرکف نیروهای مسلح، به یاری خداوند متعال و با اقتدار تمام، سربلندتر از گذشته از این جنگ خارج خواهد شد و هیمنه پوشالی آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب را درهم خواهد شکست.