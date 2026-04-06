در گفت‌وگو با ایلنا بررسی شد:

ضوابط پرداخت «فوق‌العاده خاص»/ مبالغی که فقط در بازنشستگی محاسبه می‌شود!

کد خبر : 1769571
به‌گفته محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، «فوق‌العاده خاص» کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با سقف ۴۴۰۰ امتیاز تعیین شده؛ این مبلغ صرفاً در محاسبات بازنشستگی و پاداش پایان خدمت لحاظ می‌شود و بر سایر مزایا اثری ندارد.

محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا درباره ضوابط جدید پرداخت «فوق‌العاده خاص» توضیح داد و گفت: «مطابق بند ۴ تصویب‌نامه مربوط به افزایش حقوق سال ۱۴۰۵، میزان فوق‌العاده خاص موضوع قانون برنامه هفتم برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و نهایی شده است.»

او افزود: «بر اساس این مصوبه، سقف تعیین‌شده برای این فوق‌العاده ۴۴۰۰ امتیاز است که در سایر نظام‌های پرداخت معادل ۳۰ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۰۰ ریال محاسبه می‌شود.»

فرزعلیان با اشاره به ویژگی‌های این فوق‌العاده توضیح داد: «این مبلغ مشمول کسور بازنشستگی است و هنگام بازنشستگی فقط در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی لحاظ می‌شود.»

او تأکید کرد: «نکته مهم این است که فوق‌العاده خاص هیچ تأثیری بر سایر مؤلفه‌های حکم کارگزینی مثل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده جذب و اضافه‌کار ندارد و تنها در همان سه مورد بازنشستگی اعمال می‌شود.»

این فعال کارگری در پایان گفت: «اطلاع‌رسانی دقیق درباره این فوق‌العاده می‌تواند از برداشت‌های نادرست جلوگیری کرده و کارکنان را نسبت به حدود و مزایای واقعی آن آگاه کند.»

 

اخبار مرتبط
