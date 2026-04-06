محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا درباره ضوابط جدید پرداخت «فوق‌العاده خاص» توضیح داد و گفت: «مطابق بند ۴ تصویب‌نامه مربوط به افزایش حقوق سال ۱۴۰۵، میزان فوق‌العاده خاص موضوع قانون برنامه هفتم برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و نهایی شده است.»

او افزود: «بر اساس این مصوبه، سقف تعیین‌شده برای این فوق‌العاده ۴۴۰۰ امتیاز است که در سایر نظام‌های پرداخت معادل ۳۰ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۰۰ ریال محاسبه می‌شود.»

فرزعلیان با اشاره به ویژگی‌های این فوق‌العاده توضیح داد: «این مبلغ مشمول کسور بازنشستگی است و هنگام بازنشستگی فقط در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی لحاظ می‌شود.»

او تأکید کرد: «نکته مهم این است که فوق‌العاده خاص هیچ تأثیری بر سایر مؤلفه‌های حکم کارگزینی مثل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده جذب و اضافه‌کار ندارد و تنها در همان سه مورد بازنشستگی اعمال می‌شود.»

این فعال کارگری در پایان گفت: «اطلاع‌رسانی دقیق درباره این فوق‌العاده می‌تواند از برداشت‌های نادرست جلوگیری کرده و کارکنان را نسبت به حدود و مزایای واقعی آن آگاه کند.»

