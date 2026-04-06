در گفتوگو با ایلنا بررسی شد:
ضوابط پرداخت «فوقالعاده خاص»/ مبالغی که فقط در بازنشستگی محاسبه میشود!
بهگفته محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، «فوقالعاده خاص» کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با سقف ۴۴۰۰ امتیاز تعیین شده؛ این مبلغ صرفاً در محاسبات بازنشستگی و پاداش پایان خدمت لحاظ میشود و بر سایر مزایا اثری ندارد.
محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، در گفتوگو با ایلنا درباره ضوابط جدید پرداخت «فوقالعاده خاص» توضیح داد و گفت: «مطابق بند ۴ تصویبنامه مربوط به افزایش حقوق سال ۱۴۰۵، میزان فوقالعاده خاص موضوع قانون برنامه هفتم برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و نهایی شده است.»
او افزود: «بر اساس این مصوبه، سقف تعیینشده برای این فوقالعاده ۴۴۰۰ امتیاز است که در سایر نظامهای پرداخت معادل ۳۰ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۰۰ ریال محاسبه میشود.»
فرزعلیان با اشاره به ویژگیهای این فوقالعاده توضیح داد: «این مبلغ مشمول کسور بازنشستگی است و هنگام بازنشستگی فقط در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی لحاظ میشود.»
او تأکید کرد: «نکته مهم این است که فوقالعاده خاص هیچ تأثیری بر سایر مؤلفههای حکم کارگزینی مثل حق شغل، حق شاغل، فوقالعاده ویژه، فوقالعاده جذب و اضافهکار ندارد و تنها در همان سه مورد بازنشستگی اعمال میشود.»
این فعال کارگری در پایان گفت: «اطلاعرسانی دقیق درباره این فوقالعاده میتواند از برداشتهای نادرست جلوگیری کرده و کارکنان را نسبت به حدود و مزایای واقعی آن آگاه کند.»