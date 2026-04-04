در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
حمله جنگندههای آمریکایی اسرائیلی به پتروشیمیهای ماهشهر و بندر امام/ نگرانی از آسیب به کارگران
در پی تداوم حملات هوایی به زیرساختهای صنعتی، برخی مجتمعهای پتروشیمی در ماهشهر و بندر امام هدف قرار گرفتند؛ منابع کارگری از وارد آمدن خسارات خبر میدهند و با توجه به حضور کارگران در زمان حمله، نگرانیها درباره آسیبدیدگی نیروی کار افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه تهاجمات هوایی، امروز جنگندههای آمریکایی-اسرائیلی برخی از تأسیسات پتروشیمی در مناطق ماهشهر و بندر امام را هدف حمله قرار دادند؛ حملهای که نگرانیها درباره وضعیت کارگران شاغل در این مجتمعها را افزایش داده است.
در همین راستا، خبرنگار ایلنا با «ابراهیم پیرایش» دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام به گفتوگو پرداخت تا ابعاد بیشتری از این حادثه روشن شود.
پیرایش با تأیید وقوع این حملات اظهار کرد: متأسفانه ساعاتی پیش جنگندههای آمریکایی صهیونیستی شرکتهای پتروشیمی فجر ۱، فجر ۲ و همچنین شرکت پتروشیمی امیرکبیر را مورد هدف قرار دادند که این حملات منجر به وارد آمدن خسارات قابل توجهی به این واحدهای صنعتی شده است.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر اطلاعات دقیقی درباره میزان خسارات وارده و همچنین تلفات انسانی در دست نیست؛ با این حال، با توجه به اینکه در زمان وقوع حمله، کارگران در این واحدها مشغول فعالیت و بهرهبرداری بودهاند، نگرانیها درباره احتمال وقوع تلفات کارگری جدی است و پیگیریها برای روشن شدن وضعیت ادامه دارد.