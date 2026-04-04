آغاز خرید کالابرگ از امروز +جزئیات
خرید کالابرگ الکترونیک از امروز آغاز می شود.
به گزارش ایلنا، براساس اعلام اندایش معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، همه سرپرستان خانوار میتوانند براساس رقم آخر کد ملی خود از امروز شنبه ۱۵ فرودین ماه برای خرید به فروشگاههای متصل به طرح کالابرگ مراجعه کنند.
طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کالابرگ اعتبار فروردین۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت معتبر خواهد بود و اعتبار کالابرگ دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵ قابل استفاده است.
اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی است و محصولات کشاورزی میوه و تره بار است و محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت هزینه توسط خریدار پرداخت خواهد شد.
کدهای ملی ۰، ۱ و ۲: از ۱۵ فروردین
کدهای ملی ۳، ۴، ۵ و ۶: از ۲۰ فروردین
کدهای ملی ۷، ۸ و ۹: از ۲۵ فروردین