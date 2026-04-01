نامه کارکنان نگهداری خطوط راهآهن:
ایمنی خطوط ریلی را در طول بحران حفظ کرده ایم/ امنیت شغلی نداریم
جمعی از کارکنان امور نگهداری خط و ابنیه فنی راهآهن با ارسال نامهای، ضمن تشریح شرایط کاری خود، از نبود امنیت شغلی و قراردادهای کوتاهمدت انتقاد کرده و خواستار رسیدگی مسئولان شدند
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران و کارکنان امور نگهداری خط و ابنیه فنی راهآهن در اقصی نقاط کشور با ارسال نامهای سرگشاده، مشکلات صنفی، معیشتی و شغلی خود را مطرح کردند.
این کارکنان در نامه خود با اشاره به شرایط سخت کاری، از قراردادهای موقت، تبعیض در مزایا و نبود امنیت شغلی انتقاد کرده و خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و بهبود شرایط کاری شدند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
این نامه را از جانب کارگران و کارمندان امور نگهداری خط و ابنیه فنی راهآهن در اقصی نقاط کشور مینویسم تا دغدغههای واقعی و شرایط دشوار صنفی خود را بهروشنی بیان کنیم.
نگهداری خطوط ریلی، بهعنوان قلب تپندهی شبکه ریلی کشور، در تمام شرایط جوی از گرمای طاقتفرسای تابستان تا سرمای استخوانسوز زمستان و در شرایط امنیتی دشوار جنگی سال ۱۴۰۴ (که دو بار اتفاق افتاد و همچنان ادامه دارد)، شبانهروز با اعزام به درزینهای پیشرو، عملیات نگهبانی و افزایش هوشیاری، ایمنی خطوط ریلی را در طول این بحران حفظ کردهایم.
اما آنچه اکنون ما را بیش از هر زمان دیگری آزرده است، نگرانی دربارهی آینده و امنیت شغلی ماست:
قراردادهای موقت و نامنظم: قراردادهای ۱.۲ و ۳ ماههی ما، آیندهای نامشخص را رقم میزند و هیچگونه آرامش و انگیزهای برای ادامهی کار ایجاد نمیکند.
تبعیض در کارگاهها و مناطق: تفاوتهای آشکار در شرایط کاری و مزایا میان مناطق مختلف و کارگاهها، احساس بیعدالتی را در بین پرسنل تشدید کرده است.
نگرش فرسایشی و بیتوجهی: متأسفانه هنوز نگاه «شهروند و کارگر درجه ۳» به نیروهای نگهداری خط و ابنیه وجود دارد و این بیتوجهی، روح و جان این عزیزان را خسته کرده است.
حقوق و مزایای ناچیز: با وجود سختی کار و مسئولیتهای خطیر، بیمه و حقوق واریزی بهاندازهی حداقلهای قانون کار هست و در مقایسه با سایر پرسنل راهآهن، عقبافتاده است.
ما، کارکنان نگهداری، سالهاست که با ایثار و جانفشانی، شبکهی ریلی کشور را پشتیبانی و نگهداری میکنیم. اما این انتظار ما همواره وجود داشته که مسئولان نسبت به تعیین تکلیف امنیت شغلی پرسنل قراردادی و رفع تبعیضها اقدام کنند.
لذا استدعا داریم تا با نگاهی انسانی و عدالتمحور، نسبت به موارد زیر اقدام فرمایید: تبدیل وضعیت پرسنل قراردادی و تضمین امنیت شغلی آنها با ارائه قراردادهای حداقل یکساله، رفع تبعیض در مزایا و حقوق بین مناطق و کارگاهها،
بهبود شرایط پرداخت بیمه و مزایای رفاهی متناسب با سختی کار، تغییر نگرش مدیریتی به جایگاه واقعی کارکنان نگهداری،