دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران:
اولویت هفته کارگر امسال «وحدت و حمایت از نظام» است
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با تبیین رویکردهای اصلی برنامههای هفته کار و کارگر، بر ضرورت تقویت وحدت و انسجام ملی و حمایت از نظام در کنار پیگیری مطالبات صنفی کارگران تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، نصرالله دریابیگی در دومین نشست هماهنگی برنامههای هفته کارگر در مازندران با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای برنامهریزی این هفته اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و فضای حاکم بر جامعه، امسال جلسات هماهنگی با رویکردی متفاوت و با حساسیت بیشتری در حال برگزاری است.
وی با بیان اینکه در سال جاری برخی از چهرههای تأثیرگذار حوزه کارگری در جمع حاضر نیستند، افزود: در عین حال، حضور نیروهای جدید در حوزه بسیج کارگری، نویدبخش تقویت حمایتها از جامعه کارگری است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با تشریح رویکردهای امسال گفت: نخستین رویکرد، تقویت وحدت، انسجام ملی، حمایت از نظام و گرامیداشت یاد شهدا و همراهی با رزمندگان اسلام است که باید در صدر برنامههای هفته کارگر قرار گیرد.
دریابیگی تأکید کرد: در شرایط کنونی، همه فعالان حوزه کارگری باید در مواضع خود، ابتدا بر مسائل کلان کشور، حمایت از نظام و تقویت همبستگی ملی تأکید داشته باشند.
وی ادامه داد: رویکرد دوم، پیگیری مطالبات صنفی کارگران از جمله مسائل معیشتی، درمانی، امنیت شغلی و موضوع قراردادهای کاری است که همواره مورد توجه تشکلهای کارگری بوده و امسال نیز دنبال خواهد شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با تأکید بر اهمیت برنامههای فرهنگی در هفته کارگر گفت: دیدار با خانواده شهدا، حضور در گلزار شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت باید نسبت به سالهای گذشته پررنگتر برگزار شود.
وی همچنین خواستار نقشآفرینی جدیتر رسانهها در پوشش این برنامهها شد و افزود: انتظار میرود دستگاههای رسانهای و مسئولان استانی، حضور فعالتری در انعکاس برنامههای هفته کارگر داشته باشند.
دریابیگی با اشاره به برخی تصمیمات اخیر در حوزه کارگری تصریح کرد: در سال جاری، اقداماتی در زمینه بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارگران صورت گرفته که در مقایسه با سالهای گذشته قابل توجه است و جای قدردانی دارد.
وی افزود: البته همچنان مشکلات معیشتی، درمانی و دغدغههای مربوط به امنیت شغلی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری است که باید با جدیت پیگیری شود.
نائب رئیس کانونعالی بازنشستگان کشور با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین تشکلهای کارگری وبازنشستگان، بسیج کارگری، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها گفت: لازم است جلسات هماهنگی بهصورت مستمر برگزار شود تا همه بخشها با یک صدا و رویکرد واحد، برنامههای هفته کارگر را پیش ببرند.
مسئول کانون بازنشستگان مازندران خاطرنشان کرد: جامعه کارگری، بازنشستگان و فعالان حوزه تولید، همواره در صحنههای مختلف حضور داشتهاند و در شرایط کنونی نیز تا پای جان برای حمایت از کشور و نظام ایستادهاند.
دریابیگی در پایان با اشاره به جایگاه کار و کارگر در آموزههای دینی و انقلابی گفت: کارگران بهعنوان قلب تپنده اقتصاد کشور، نقش بیبدیلی در پیشرفت و پایداری جامعه دارند و همه مسئولان موظفاند در جهت حمایت، صیانت و ارتقای جایگاه این قشر تلاش کنند.