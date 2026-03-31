شمولیت فوقالعاده خاص و سقف پرداختی ماهانه برای مشمولین قانون کار
محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، در رابطه با شمولیت فوقالعاده خاص و سقف پرداختی ماهانه بر مشمولین قانون کار به ایلنا گفت: احکام مذکور در ردیف (۱) "جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور"، در خصوص حقوق و مزایای کلیه دستگاههای موضوع بند (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی است.
وی بیان کرد: لذا تمامی گروههای مختلف حقوقبگیر دستگاههای مذکور در بند یادشده مشمول این مقررات خواهند بود؛ مگر در مواردی که در همین جداول آورده شده است. بهعنوان مثال، «مشمولان قانون کار» از افزایش ۲۰ درصدی استثنا شدهاند و «قضات و هیئت علمی» از حکم مربوط به سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه.
فرزعلیان گفت: بنابراین، سایر احکام حسب مستند قانونی خود در خصوص تمامی حقوقبگیران این دستگاهها قابل اجراست.
وی ادامه داد: بهعنوان مثال مشمولان قانون کار در دستگاههای مذکور در بند یاشده که همزمان مشمول جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت باشند، میتوانند از فوقالعاده خاص بهرهمند گردند.
این فعال کارگری بیان کرد: از طرفی سقف پرداختی متوسط ماهانه نیز بر مشمولین قانون کار شاغل در این دستگاهها تسرّی مییابد.