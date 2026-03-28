در اطلاعیه شماره ۲ فولاد خوزستان مطرح شد؛
جزییات حمله به فولاد خوزستان/ خطوط تولید متوقف شدهاند
به گزارش ایلنا، روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان جزئیات حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به این شرکت را در اطلاعیه شماره دو اعلام کرد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
"بسم الله الرحمن الرحیم
پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص حملهی دشمن آمریکاییصهیونیستی به اطلاع آحاد ملت شریف ایران اسلامی میرساند طبق اخرین بررسی های صورت گرفته، به دنبال حمله دشمن آمریکاییصهیونیستی به شرکت فولاد خوزستان کارخانجات احیا ۲، مگامدول زمزم۳ و فولادسازی دچار اصابت شده که در پی آن خطوط تولید شرکت متوقف گردیده است.
پس از حضور گروههای آتشنشانی و امدادی و مهار حوادث، کارشناسان شرکت نسبت به پایدار کردن شرایط و برآورد خسارات وارد عمل شده اند.
در پایان به نمایندگی از طرف کلیه کارکنان شرکت فولاد خوزستان به محضر هممیهنان گرامی، مشتریان وفادار، سهامداران محترم و سایر ذینفعان این شرکت اطمینان میدهیم که با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر ارادهای فولادین تمام تلاش خود جهت استارت مجدد خطوط تولید این شرکت در کوتاهترین زمان ممکن را به کار گرفته و تا پای جان برای اعتلای صنعت ایران بکوشیم."