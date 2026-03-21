درخواست کارگران فولاد افراز برای پرداخت عیدی و حقوق
کارگران فولاد افراز در شهرک صنعتی ششدار، خواستار پرداخت حقوق و عیدی هستند.
کارگران فولاد افراز در شهرک صنعتی ششدار، در تماس با خبرنگار ایلنا، از انتظار برای دریافت حقوق و عیدی خبر دادند.
این کارگران با بیان اینکه ما در هر شرایطی پای کار هستیم و لحظهای تولید متوقف نشده است؛ اعلام کردند: در این شرایط، خواستار پرداخت عیدی و مزایای مزدی هستیم.
به گفته آن ها، در روز عید نه حقوقی پرداخت شده و نه مزایا و عیدیای که حق طبیعی هر کارگر است.
این کارگران افزودند: کارگری ستون تولید هستند. امید داریم مسئولان شرکت با احترام به زحمات کارکنان هرچه سریعتر به این وضعیت رسیدگی کنند تا رنج کارگران تبدیل به رضایت و انگیزهای دوباره برای ادامه مسیر شود.