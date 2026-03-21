درخواست کارگران فولاد افراز برای پرداخت عیدی و حقوق

کارگران فولاد افراز در شهرک صنعتی ششدار، خواستار پرداخت حقوق و عیدی هستند.

کارگران فولاد افراز در شهرک صنعتی ششدار، در تماس با خبرنگار ایلنا، از انتظار برای دریافت حقوق و عیدی خبر دادند. 

این کارگران با بیان اینکه ما در هر شرایطی پای کار هستیم و لحظه‌ای تولید متوقف نشده است؛ اعلام کردند: در این شرایط، خواستار پرداخت عیدی و مزایای مزدی هستیم. 

به گفته آن ها، در روز عید نه حقوقی پرداخت شده و نه مزایا و عیدی‌ای که حق طبیعی هر کارگر است. 

این کارگران افزودند: کارگری ستون تولید هستند. امید داریم مسئولان شرکت با احترام به زحمات  کارکنان هرچه سریع‌تر به این وضعیت رسیدگی کنند تا رنج کارگران تبدیل به رضایت و انگیزه‌ای دوباره برای ادامه مسیر شود.

 

 

 
