چالشهای تامین اجتماعی در ۱۴۰۴
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ضمن مروری بر اقدامات و شرایط حاکم در سال جاری بر استمرار و پایداری خدمترسانی به ذینفعان سازمان تأکید کرد و گفت: در این سال تقریبا هیچ ماهی را بدون چالش نداشتیم و حوادث مختلف که منشا هیچ کدام آنها ارتباطی به سازمان نداشت، تاثیر مستقیم بر منابع و هزینههای تامین اجتماعی و به تبع آن خدمترسانی به شرکای اجتماعی سازمان داشت.
به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری در نشست با معاونین و مدیران سازمان تامین اجتماعی که با مشارکت ویدیوکنفرانسی مدیران کل و مدیران درمان استانها برگزار شد، گفت: سال ۱۴۰۴ برخلاف تصورات و محاسبات اولیه و برنامهریزیهای صورت گرفته سازمان در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، سال سخت و پرچالش بود و تقریبا هیچ ماهی بدون مسئله و مشکل نداشتیم. اما با تلاش و همت مدیران و کارکنان این سازمان تمامی خدمات و ماموریت های این سازمان بدون وقفه و با کمترین تعلل انجام شد.
وی اظهار کرد: از منظر سازمان تأمین اجتماعی با دارا بودن بیش از نیمی از جمعیت کشور زیر پوشش و ارائه خدمات متنوع درمانی، مالی و بیمهای، بیشترین اثرات سوء بر منابع سازمان وارد شد و با لحاظ این مورد که این سازمان یک نهاد غیردولتی، درآمد- هزینه و بدون وابستگی به بودجه دولت و منابع عمومی است، حق بیمه به عنوان منبع درآمد قابل اتکای سازمان متاثر از فضای اقتصادی کشور به شدت دچار چالش شد.
وی با اشاره به محاسبات ابتدای سال و تدوین راهکارهای خروج از بحرانهای موجود گفت: در ابتدای این سال طبق محاسباتی که داشتیم از نظر درآمد بیمهای حاصل از وصل حق بیمهها حدود ۱۳۰۰ همت داشته باشیم و مابقی کسری که کمتر از ۲۰۰ همت میشد را از طریق منابع دیگری مانند مطالبات از دولت و سود سهام، بازگشت بانک رفاه و ... جبران کنیم و اگر این وضعیت محقق میشد، چالش و ناترازی کمتری داشتیم و در اجرای ماموریت ها نیز بهتر عمل میکردیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: کاهش حدود ۷۰۰ هزار نفری بیمه شدگان اجباری نسبت به اول سال از دیگر چالش هایی بود که اثرات جنگ و اتفاقات دیگر بر سازمان و به طور کلی فضای اقتصادی کشور وارد کرد و منجر به کاهش درآمدهای بیمه ای سازمان شد.
سالاری گفت: در مهرماه نیز با تلاشها و پیگیریهایی که از سه ماه قبل تر به عمل آمد، مصوبه سران سه قوه را داشتیم که مقرر میکرد ۱۸۵ همت بابت رد دین دولت به سازمان تأمین اجتماعی را در قالب ۷۵ همت اوراق و ۱۱۵ همت سهام دریافت کنیم که این امر توانست بخشی انجام تعهدات بویژه در حوزه درمان و مطالبات مراکز درمانی و بیمه تکمیلی را حل کند.
وی اظهار کرد: با تداوم مشکلات و کاهش وصول منابع، مصوبه دیگری را از سران قوا اخذ کردیم و قرار شد۱۸۰ همت در قالب سهام دریافت کنیم و ۹۰ همت آن را در اختیار بانک رفاه قرار دهیم تا ضمن تقویت پشتوانه بانک نسبت به تقویت تامین نقدیگی سازمان نیز اقدام شود که محاسبه ما نشان می داد با این اقدام مشکلات سازمان مرتفع خواهد شد و سال جاری را بدون مشکل به سر خواهیم برد. اما اعتراضات دیماه و اختلالهای اینترنتی و متعاقب شروع جنگ دوباره باعث مشکلاتی شد و اثرات سوء آن بر کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی پوشیده نیست.
سالاری در خصوص موضوع افزایش عیدی بازنشستگان نحوه تأمین منابع آن اظهار داشت: برای عیدی بازنشستگان نیز دو اتفاق افتاد؛ در جلسه دولت عیدی بازنشستگان به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد و حدود ۴۱ همت منابع برای پرداخت لازم داشت که برای کسری این مبلغ حدود ۳۱ همت از طریق خط اعتباری بانک مرکزی تأمین اعتبار شد.
سالاری افزود: با همه این شرایط، تلاش کردیم پرداخت حقوق اسفندماه بازنشستگان را زودتر از زمان معمول آغاز کنیم و به طور روزانه در حال انجام و تکمیل آن هستیم..
سالاری ضمن تقدیر از کادر درمان تامین اجتماعی گفت گفت: بخش درمان سازمان همگام با درمان کشور از ابندای سال علاوه بر انجام ماموریتهای معمول در اتفاقات و رویدادهای مختلف نیز سهم به سزایی در خدمترسانی داشتند، در جنگ دوازده روزه ما سربلند بیرون آمدیم و در زمان اعتراضات دی ماه نیز مراکز درمانی این سازمان محل امنی برای ارائه خدمات و درمان بودند و در جنگ اخیر نیز همگام با دیگر بخشهای درمانی پذیرای مصدومان و آسیبدیدگان این جنگ هستند و این امر سبب افتخار این سازمان است و ناظران بیرونی از آن قدردانی میکنند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان واحدهای بیمهای نیز ضمن تقدیر از تلاشهای آنان گفت: با وجود اینکه شعب ما نیر محل خطر بودند با این وجود همکاران ساعی ما در محل کار حضور و فعالیت داشتند و در جهت تامین منابع سازمان و ارئه خدمات تلاش داشتند. نتیجهای فداکاریها و تلاشهای متعهدانه این است که همگان کارکرد و رویکرد سازمان را در خدمترسانی را تحسین بر انگیز میدانند من نیز به عنوان عضوی از این سازمان، از همکارانم تقدیر میکنم.
به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، وی افزود: خانواده تامین اجتماعی با همه سختیها و مشکلاتی که در سال جاری پشت سر گذاشتند، نشان دادند همواره در همه بحران ها و چالش ها، سربلند و پرافتخار هستند و پرچم خدمت این نهاد مردمی با بیش از هفتاد سال قدمت را با سربلندی و افتخار در دست دارند و همچنین شرکای اجتماعی سازمان شامل بیمه شدگان،کارفرمایان بازنشستگان و مستمری بگیران در این سال نیز به دلیل شرایط پیش آمده دچار مشکلاتی شدند که از ایشان برای نواقص و کاستیها عذرخواهی میکنیم.