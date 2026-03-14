به گزارش ایلنا، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، در این مراسم با تسلیت شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اظهار داشت: «اگر امروز تشکیلات کارگری وبازنشستگان با اقتدار روی پای خود ایستاده، حاصل درس‌آموزی از مکتب رهبر انقلاب است. ایشان تنها کسی بودند که غم و درد ما را عمیقاً درک می‌کردند و همواره در تمام مراسمات بر تکریم کارگران و نکوهش خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه تاکید داشتند.»

دریابیگی گفت: امروز کارگران و تشکیلات کارگری و بازنشستگان با تمام توان خود از رهبر سوم انقلاب تبعیت کرده و میثاق کارگران با رهبر انقلاب را با صدای رسا اعلام میکنیم.

وی با اشاره به وضعیت سخت معیشتی گفت: «امروز کارگران وبازنشستگان ما با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند. حقوق‌های فعلی کارگران وبازنشستگان به هیچ وجه کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. طبق قوانین کار و تامین اجتماعی، سبد هزینه و درآمدها باید همخوانی داشته باشد، اما واقعیت این است که ۹۵ درصدکارگران و ۷۵درصد کارگران بازنشسته ومستمربگیران مازندران، حداقل‌بگیر هستند.»

دریابیگی همچنین به مشکلات حوزه درمان اشاره کرد و افزود: «دریافت زیرمیزی در بخش درمان بیداد می‌کند؛ مطالبه جدی ما رایگان شدن کامل درمان و اصلاح قانون قراردادهای موقت کاربرای امنیت شغلی کارگران است.»

علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از حضور حماسی مردم در صحنه‌های مختلف، گفت: «مردم پابرهنه و رنج‌دیده، صاحبان اصلی این نظام هستند که علیرغم نقدها، به قانون اساسی مقیدند واین ایام با حضور میدانی در صحنه ها وفاداری خود را به نظام وانقلاب نشان دادند. و مطمئن هستم با این حضور حماسی ایرانِ فردا متفاوت از امروز خواهد بود.

وی گفت: ما با تمام توان پیگیر افزایش مزد کار گران و بازنشستگان در مجلس و شورای عالی کار هستیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درمان رایگان را یادگار ارزشمند رهبر انقلاب برای کارگران وبازنشستگان وبیمه شدگان دانست و تاکید کرد: «تامین اجتماعی وظیفه دارد خدمات شایسته‌ای ارائه دهد. با وجود بیمه پایه و تکمیلی، هنوز مشکلات جدی وجود دارد که باید مرتفع شود.»

عالیه زمانی، دیگر نماینده مردم ساری و میاندرود، در این آیین که تحت عنوان بیعت با رهبر جدید انقلاب برگزار شد، با بیان اینکه مردم با عزت ما روز های سختی را طی می کنند گفت این مردم بی همتا هستند و مسئولین باید قدر آنان بدانند.

وی افزود: باید این حضور اجتماعی سبب تشکیل شبکه احتماعی منسجم گردد.

عالیه زمانی تصریح کرد: «با آغاز رهبری آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای و ایستادگی مردم، قدم‌هایمان در مسیر اصلاح استوارتر شده است. ما به جسارت اجرایی برای احقاق حقوق کارگران وبازنشستگان نیاز داریم.»

زمانی با انتقاد از فاصله میان قانون و اجرا گفت: «ما قوانین خوبی داریم، اما در مرحله اجرا و نظارت دچار مشکل هستیم. باید عوامل بازدارنده‌ای که مانع اجرای قانون می‌شوند، شناسایی و معرفی شوند. همچنین حذف دلالان و سودجویان از حوزه کارگری یک ضرورت ملی است.»

وی خطاب به ۳۸ هزار عضو خانه کارگر در ساری تاکید کرد: «آموزش و آگاهی از حقوق قانونی، کلید موفقیت شماست. صنوف کارگری باید پیشنهادات خود را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهند تا چالش‌های سالانه این حوزه به صورت ریشه‌ای حل شود.»

