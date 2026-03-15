به گزارش خبرنگار ایلنا، با نزدیک شدن به موعد برگزاری جلسه نهایی شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور مذاکره‌کنندگان هر سه ضلع ذی‌نفع (کارگری، کارفرمایی و دولت) به نظر می‌رسد ارقام و محاسبات مربوطه به تعیین حداقل دستمزد نهایی شده باشد. اما اظهارات اعضای کارگری شورای عالی کار حاکی از آن است که هنوز ارقام نهایی در ارتباط با سبد هزینه‌های خانوار کارگری نهایی نشده و این درحالی است که زمانی تا پایان سال برای مذاکره مزدی باقی نمانده است. این مسئله درحالی مطرح شده که گمانه‌زنی‌هایی از سمت گروه کارگری پیرامون تصویب مزد دو مرحله‌ای در سال (برای شش ماهه نخست سال آینده) مورد استقبال قرار گرفته است.

آیت اسدی (عضو کانون شوراهای اسلامی کار و عضو کارگری شورای عالی کار) در گفتگو با ایلنا بیان کرد: در باب تصویب مزد برای شش ماه نخست سال، گروه کارگری پیشنهاداتی داده است که نسبت به آن احتمالا طی دو روز آینده تصمیم گیری خواهد شد و در صورت استقبال از آن، به تصویب می‌رسد.

وی در بحث تعیین رقم‌های هزینه خانوار و اقلام و تعیین سبد معیشت افزود: در بحث تعیین رقم سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری، متاسفانه هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم. علت به نتیجه نرسیدن به هیچ وجه مقاومت گروه کارفرمایی و دولت نیست و اتفاقاً از سوی آن‌ها گرایش به همکاری و همراهی مشاهده می‌شود؛ اما آنچه باعث تاخیر در وصول به توافق بر سر سبد معیشت شده این است که مرکز آمار همکاری لازم را انجام نداده است.

این عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار کرد: کمتر از یک هفته به پایان سال مانده، هنوز مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به جمع‌بندی آمار و ارقام هزینه‌های خانوار تا پایان بهمن‌ماه را ارائه نداده است و در این حوزه قصور از سمت این مرکز است.

اسدی تصریح کرد: مذاکره‌کنندگان کارفرمایی و طرف دولت فعلاً در جلسات شورای عالی کار بر مبنای عقلانیت و قانون‌گرایی جلو آمدند و تنشی وجود نداشته است و در صورت ارائه آمارها از سوی مرکز آمار ایران، می‌توانیم با سرعت زیاد به جمع‌بندی درباره سبد و حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ برسیم و در این حوزه کارگران و خانواده‌های آن‌ها نگرانی خاصی نداشته باشند.

این عضو شورای عالی کار در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما این است که در این هفته نهایت تا دو سه روز آینده، به توافق نهایی برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار خواهیم رسید.

