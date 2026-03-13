به گزارش ایلنا، در این مراسم که با ضیافت افطاری، سوگواری شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام و همچنین شهادت سیدالشهدا انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی شهید امام خامنه ای همراه بود، حاضران بر لزوم اهمیت وحدت و انسجام همه جانبه در شرایط فعلی و اعلام بیعت با رهبری جدید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای تاکید کردند.

نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مازندران با اشاره به رأی قاطع خبرگان رهبری در انتخاب به موقع و شجاعانه رهبر سوم انقلاب، حمایت از ایشان را برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستاوردها و آرمان‌های انقلاب و ایران عزیز ضروری دانست و گفت : حمایت از این خلف صالح، حمایت از استمرار چتر حمایت از طبقه محروم و مستضعف جامعه و تلاش در برقراری عدالت اجتماعی و رفع مشکلات فراوان مردم است و اینک که رهبری جدید معرفی شدند بر همگان واجب است که ضمن بیعت با این خلف صالح، از منویات وی نیز با تمام وجود پیروی کنند.

نایب رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی کشور در ادامه با اشاره به ایثار و فداکاری جامعه بزرگ کارگری و بازنشستگان کشور در عرصه های مختلف اعم از جهاد و شهادت و همچنین کار و تولید چه در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی 8 ساله و چه دوران سازندگی و پس از آن تا به امروز که کشور درگیر جنگ 12 روزه و جنگ فعلی با رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار است گفت: حمایت از محرومین و مستضعفین و حمایت از امنیت شغلی کارگران به همراه رفع مشکلات معیشتی و درمانی و همچنین تامین آرامش نیروی کار و بازنشستگان در جهت برقراری یک زندگی شرافتمندانه و آبرومند، همواره مورد تاکید رهبری شهید انقلاب بوده و امروز بر همه مسئولان امر واجب است در راستای تحقق این وظیفه حداکثر تلاش خود را به کار گرفته تا نسبت به احقاق حقوق واقعی و حداقل دستمزد مندرج در قوانین کار، درمان و آموزش رایگان، رفع مشکلات مسکن و رفع سایر مشکلات معیشتی این قشر مظلوم اقدامات مؤثر صورت پذیرد.

رئیس کانون بازنشستگان استان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات فراوان معیشتی بازنشستگان در سطوح مختلف اشاره کرد و گفت: به حمدالله سازمان تأمین اجتماعی در تلاش است تا با پرداخت به موقع مطالبات این قشر اعم از حقوق و عیدی پایان سال و سایر موارد، اقدامات مؤثری انجام دهد تا در شرایط فعلی، آسیب کمتری به این قشر آسیب پذیر جامعه وارد شود که از این بابت سپاسگزاریم؛ ولی متأسفانه به این نکته نیز باید توجه داشت علی رغم اینکه کمک بازنشستگان و کارگران به سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت در بیمه مکمل درمان کاملا مشخص و به وضوح قابل مشاهده است، به لحاظ عدم پرداخت به موقع بدهی دولت به این سازمان، پرداخت مطالبات درمانی به این عزیزان نیز با تأخیر زیاد صورت می‌گیرد که موجب نارضایتی فراوان جامعه بازنشستگان و کارگران زحمتکش گردیده و امیدواریم همت لازم برای رفع این معضل اساسی هرچه سریعتر از سوی مسئولین و دست‌اندرکاران امر صورت پذیرد.

دریابیگی در پایان بر لزوم پیگیری مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان توسط نمایندگان این اقشار تاکید و خاطرنشان کرد: همراهی و همدلی و حضور در عرصه های مختلف اجتماعی و حتی سیاسی در کنار عرصه های اقتصادی توسط جامعه بزرگ و اثرگذار کارگری و بازنشستگی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، موجب شکوفایی اقتصادی، بازسازی کشور، تحقق عدالت اجتماعی و در اختیار گرفتن بخشی از قدرت اداره جامعه برای خدمت بیشتر به آحاد مردم از جمله طبقه محروم خواهد شد و امروز وظیفه اصلی نهادها و تشکل‌های کارگری و بازنشستگان، پیگیری مطالبات این قشر و حضور مؤثر در عرصه های مختلف جامعه است.

انتهای پیام/