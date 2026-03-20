پیمانکاریهای مخابرات ایران سال ۱۴۰۴ را چگونه گذراندند؟
به گفتهی نیروهای پیمانکاری مخابرات، حقوق آنها بسیار ناچیز، فشار کارشان زیاد و تبعیض بین نیروهای شرکتی و قراردادی در پرداخت حقوق و مزایا بالاست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمانکاریهای مخابرات ایران سال ۱۴۰۴ را چگونه گذراندند؟ نیروهای پیمانکاری مخابرات، امسال نیز مانند سالهای قبل بارها در تماس با "ایلنا" از اوضاع خود شکایت کردند.
به گفتهی این نیروها، حقوق آنها بسیار ناچیز، فشار کارشان زیاد و تبعیض بین نیروهای شرکتی و قراردادی در پرداخت حقوق و مزایا بالاست. این نیروها سالهاست که مطالبهی تبدیل وضعیت دارند و به دنبال تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند، مطالبهای که بعد از سالها فعلا محقق نشده است.
آنها میگویند: بسیاری از ما مدارک بالای تحصیلی و بیش از ده سال سابقهی کار داریم اما به دلیل عدم اجرای صحیح طرح طبقهبندی مشاغل و رتبهبندی دقیق از حقوق مناسبی برخوردار نیستیم.
نیروهای پیمانکاری مخابرات ایران، به نداشتن امنیت شغلی معترض هستند و میگویند: بسیاری از نمایندگان ما با سابقهی کار بالا امنیت شغلی ندارند.
این نیروها میگویند: بخش زیادی از کار مخابرات بر روی دوش نیروهای پیمانکاری است که در مقابل حقوقی که از پیمانکاران دریافت میکنند، بسیار سنگین است.