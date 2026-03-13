تعطیلی ناخواسته کارگاهها در زمان جنگ/ رد شدن مرخصی بدون حقوق برای کارگران غیرقانونیست
دبیر خانه کارگر قزوین گفت: رد شدن مرخصی بدون حقوق برای کارگران و حذف حق و حقوق قانونی کارگران به بهانه تعلیق و یا کاستن از مزد آنها کاملاً غیرقانونیست.
عید علی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در تماس با ایلنا، با بیان اینکه اکنون برخی کارگران قزوینی برای بیان مشکلات صنفی خود با ما تماس میگیرند و از دغدغه جدیدی تحت عنوان مرخصی اجباری حرف میزنند؛ گفت: به تصمیم کارفرما درب های کارگاه به روی آنها بسته شده و همگی برای مدت معینی راهی مرخصی اجباری شدهاند و معلوم نیست کارفرما مطالبات مزدی این ایام را چگونه با آنها حساب و کتاب میکند.
او با بیان اینکه در ایام جنگ ۱۲ روزه نیز برخی از کارگاههای بخش خصوصی در استان قزوین به ناچار تعطیل کردند، و کارگران خودرا به مرخصی اجباری فرستادند؛ گفت: با توجه به اینکه تعطیلی این کارخانه ها خارج از اراده طرفین بوده متاسفانه برخی از این کارگران گزارش میکنند بعد از پایان جنگ و بازگشت به محل کار خود با این ادعای کارفرما که مرخصی بدون حقوق برای آنها ثبت شده، از دریافت حقوق آن چند روز محروم شده اند.
کریمی با بیان اینکه رد شدن مرخصی بدون حقوق برای کارگران و حذف حق و حقوق قانونی کارگران به بهانه تعلیق و یا کاستن از مزد آنها کاملاً غیرقانونیست و باید کارفرمایان پاسخگو باشند؛ در ادامه گفت: طبق ماده ۷۵ قانون کار، نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار، با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد. به عبارتی دیگر، بر اساس قانون کار، مرخصی بدون حقوق فقط با درخواست خود کارگر امکانپذیر است. اگر کارفرما کارگر را به اجبار به مرخصی بدون حقوق بفرستد، این کار غیرقانونی محسوب میشود.
به گفته دبیر خانه کارگر قزوین، کارفرمایان باید با کارگران در شرایط جنگی همراهی کنند اما متاسفانه برخی به دلیل عدم نظارتهای قانونی به شکلهای مختلف از حقوق قانونی کارگران میکاهند.