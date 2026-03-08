مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به اسفند ماه ۱۴۰۴ به مبلغ ۸۴ هزار و ۳۴ میلیارد ریال است که از این رقم مبلغ ۵۳ هزار و ۵۵۸ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد. همچنین مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور نیز به مبلغ ۳۰ هزار و ۴۷۵ میلیارد ریال بطور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.

یارانه مرحله ۱۸۱ مربوط به اسفند ماه سال جاری مربوط به دهک های یک تا سه و چهار تا نه بحساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت شد.

مبلغ ۱۱۱ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال بحساب ۱۰ میلیون ۱۹۵ هزار و ۸۹۲ سرپرست خانوار در دهک های اول تا سوم بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( ۲۷ میلیون و ۸۰۲ هزار و ۵۹ نفر) و مبلغ ۱۳۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال بحساب ۱۵ میلیون ۳۳۳ هزار و ۷۶۰ سرپرست خانوار در دهک های چهارم تا نهم بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( ۴۴ میلیون و ۳۹۸ هزار و ۸۰۵ نفر) توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز و از ساعت ۲۴ امشب قابل برداشت است. مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است سازمان هدفمندسازی یارانه ها در تاریخ ۲۰م هر ماه مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و در تاریخ ۲۵ و ۳۰ هر ماه یارانه های نقدی دهک های اول تا سوم و چهارم تا نهم را به ترتیب پرداخت نمود. و در ماه جاری پرداخت های مذکور زودتر از مواعد مقرر در تاریخ ۱۷ اسفند پرداخت شده است.