در تماس با ایلنا مطرح شد؛
شروع تولید در «آب معدنی داماش»/ دو ماه حقوق پرداخت شد
کارگران آب معدنی داماش در استان گیلان از پرداخت دو ماه حقوق معوق خود خبر دادند.
کارگران آب معدنی داماش در استان گیلان در تماس با خبرنگار ایلنا، از پرداخت دو ماه حقوق معوق در روزهای اخیر خبر دادند.
این کارگران گفتند: بعد از حدود هفده روز از توقف تولید، در روزهای اخیر دو ماه از معوقات مزدی کارگران آب معدنی داماش پرداخت شد. حقوق اسفند نیز قرار شد بعد از عید پرداخت شود.
کارگران داماش افزودند: در روزهای اخیر کارفرما به کارگران قول داده که عیدیها را حدود ۲۵ اسفند پرداخت کند.
در عین حال، خط تولید آب معدنی داماش از دو روز پیش فعال شده و کارگران به سر کار خود بازگشته اند.