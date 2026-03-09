وقتی اخراج به یک واقعیت بدل می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، در متن قانون کار، برای پایان رابطه کاری، تعلیق قرارداد، اخراج و حقوق پایان کار قواعد مشخصی نوشته شده است. اگر فقط همین مواد قانونی خوانده شوند، ممکن است چنین به نظر برسد که مسیر رابطه میان کارگر و کارفرما روشن است و حقوق کارگران نیز در چارچوب مشخصی تعریف شده است.

اما وقتی همین مواد به فضای واقعی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌رسند، ماجرا شکل دیگری پیدا می‌کند. بسیاری از کارگران می‌گویند فاصله میان آنچه در قانون نوشته شده و آنچه در محیط کار اتفاق می‌افتد، فاصله‌ای است که گاهی امنیت شغلی را به مسئله‌ای مبهم تبدیل می‌کند. مواد ۲۱ تا ۳۱ قانون کار دقیقاً به همین نقطه حساس می‌پردازند؛ جایی که رابطه کاری پایان می‌یابد، تعلیق می‌شود یا به اختلاف می‌رسد.

پایان قرارداد؛ بندی که امنیت شغلی را شکننده می‌کند

ماده ۲۱ قانون کار چند حالت را برای پایان قرارداد کار برمی‌شمارد: از فوت و بازنشستگی گرفته تا ازکارافتادگی، استعفا یا پایان مدت قرارداد.

در ظاهر، این موارد طبیعی به نظر می‌رسند؛ اما در فضای واقعی بازار کار، یکی از همین بندها به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران تبدیل شده است: پایان مدت قراردادهای موقت.

در بسیاری از کارگاه‌ها، حتی مشاغلی که ماهیت دائمی دارند با قراردادهای کوتاه‌مدت اداره می‌شوند. کارگری که سال‌ها در یک واحد تولیدی کار کرده، ممکن است هر چند ماه یک‌بار مجبور باشد قرارداد تازه‌ای امضا کند.

در چنین شرایطی، پایان قرارداد عملاً می‌تواند به معنای پایان کار باشد؛ بدون آنکه نام «اخراج» روی آن گذاشته شود. کافی است قرارداد تمدید نشود. همین اتفاق ساده برای بسیاری از کارگران به معنای از دست دادن شغل است.

این وضعیت باعث شده واژه «انقضای قرارداد» در زندگی کاری بسیاری از کارگران به یک نگرانی دائمی تبدیل شود؛ نگرانی از اینکه با پایان هر قرارداد، همه چیز دوباره از نقطه صفر شروع شود.

استعفا؛ تصمیمی که همیشه داوطلبانه نیست

در همین ماده، موضوع استعفای کارگر نیز مطرح شده است. طبق قانون، کارگری که قصد ترک کار دارد باید استعفای خود را به صورت کتبی اعلام کند و تا یک ماه پس از آن به کار ادامه دهد. همچنین تا پانزده روز فرصت دارد از تصمیم خود منصرف شود.

اما در بسیاری از محیط‌های کاری، استعفا همیشه نتیجه یک انتخاب آزادانه نیست. گاهی فشارهای کاری، تأخیر در پرداخت دستمزد یا شرایط دشوار محیط کار، کارگر را در موقعیتی قرار می‌دهد که ترک کار تنها راه باقی‌مانده به نظر می‌رسد.

به همین دلیل در برخی موارد، استعفا بیشتر شبیه خروج اجباری از کار است تا یک تصمیم معمولی.

قراردادهای موقت؛ واقعیتی که سال‌هاست محل بحث است

ماده ۲۵ قانون کار می‌گوید اگر قرارداد برای مدت موقت یا برای انجام کار معین تنظیم شده باشد، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند به تنهایی آن را فسخ کند.

در نگاه اول، این ماده می‌تواند نشانه‌ای از ثبات قرارداد باشد؛ چون طرفین باید تا پایان مدت تعیین‌شده به تعهدات خود پایبند بمانند. اما مسئله اصلی در بسیاری از کارگاه‌ها فسخ قرارداد نیست؛ مسئله پایان آن است.

در سال‌های گذشته، قراردادهای کوتاه‌مدت به یکی از ویژگی‌های اصلی بازار کار تبدیل شده‌اند. کارگر ممکن است سال‌ها در یک کارخانه یا شرکت کار کند، اما هر بار قراردادی چندماهه امضا کند.

به این ترتیب، امنیت شغلی به شدت وابسته به تصمیم کارفرما برای تمدید قرارداد می‌شود. اگر قرارداد تمدید نشود، رابطه کاری هم تمام می‌شود؛ حتی اگر کارگر سال‌ها همان کار را انجام داده باشد.

برای بسیاری از کارگران، این وضعیت به معنای زندگی کاری با آینده‌ای نامطمئن است؛ آینده‌ای که هر چند ماه یک بار دوباره باید درباره آن تصمیم گرفته شود.

اخراج؛ جایی که اختلاف‌ها به نتیجه می‌رسند

ماده ۲۷ قانون کار به شرایطی می‌پردازد که در آن کارفرما می‌تواند قرارداد کار را به دلیل قصور یا تخلف کارگر فسخ کند. طبق این ماده، اگر کارگر در انجام وظایف خود کوتاهی کند یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را نقض کند، کارفرما می‌تواند پس از تذکرهای کتبی و با نظر شورای اسلامی کارگاه قرارداد را فسخ کند.

در چنین حالتی، کارفرما باید مطالبات معوقه کارگر را بپردازد و به ازای هر سال سابقه، مبلغی معادل یک ماه آخرین مزد به عنوان حق سنوات پرداخت کند.

با این حال، در عمل بسیاری از اختلاف‌های کارگری دقیقاً در همین نقطه شکل می‌گیرند. یکی از مسائل مهم، تعریف «قصور» یا «تخلف» است. در برخی کارگاه‌ها، آیین‌نامه‌های انضباطی به گونه‌ای نوشته شده‌اند که امکان تفسیرهای مختلف از آن وجود دارد. همین موضوع گاهی زمینه اختلاف میان کارگر و کارفرما را فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، نقش نهادهای کارگری در این روند نیز همیشه روشن و یکسان نیست. در همه کارگاه‌ها شورای اسلامی کار یا تشکل کارگری فعال وجود ندارد و همین مسئله می‌تواند روند رسیدگی به اختلاف‌ها را پیچیده‌تر کند.

بازگشت به کار؛ حقی که روی کاغذ ساده است

اگر کارگری نسبت به اخراج خود اعتراض داشته باشد، می‌تواند موضوع را از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار پیگیری کند.

ماده ۳۰ قانون کار پیش‌بینی کرده است که اگر اخراج کارگر غیرموجه تشخیص داده شود، کارفرما باید او را به کار بازگرداند و دستمزد ایام بلاتکلیفی را نیز پرداخت کند.

اما در واقعیت، بازگشت به کار همیشه ساده نیست. اختلافی که به شکایت و رسیدگی قانونی رسیده، معمولاً فضای کارگاه را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. در برخی موارد، ادامه همکاری برای هر دو طرف دشوار می‌شود.

به همین دلیل، بعضی کارگران ترجیح می‌دهند به جای بازگشت به محیطی که اختلاف در آن شکل گرفته، مطالبات مالی خود را دریافت کنند و مسیر کاری تازه‌ای را جست‌وجو کنند؛ هرچند پیدا کردن شغل جدید در شرایط بازار کار همیشه آسان نیست.

تعلیق قرارداد؛ دوره‌ای میان کار و بیکاری

در ماده ۲۹ قانون کار به وضعیت تعلیق قرارداد اشاره شده است. تعلیق زمانی رخ می‌دهد که رابطه کاری برای مدتی متوقف می‌شود، اما به طور کامل پایان نمی‌یابد.

اگر مشخص شود که تعلیق قرارداد به دلیل اقدام کارفرما بوده است، کارگر می‌تواند خسارت ناشی از این وضعیت را مطالبه کند و باید به کار قبلی خود بازگردانده شود.

با این حال، رسیدگی به چنین پرونده‌هایی معمولاً زمان‌بر است. در این فاصله، کارگر در وضعیتی قرار می‌گیرد که نه به طور کامل شاغل است و نه درآمد ثابتی دارد. همین دوره بلاتکلیفی می‌تواند فشار اقتصادی قابل توجهی به خانواده‌های کارگری وارد کند.

پایان کار و حقوقی که باید پرداخت شود

مواد دیگر این بخش از قانون کار به حقوق مالی کارگران در پایان همکاری مربوط می‌شود. یکی از مهم‌ترین این حقوق، حق سنوات است؛ مبلغی که باید به ازای هر سال سابقه کار پرداخت شود.

همچنین در صورت فوت کارگر، مطالبات او باید به خانواده‌اش پرداخت شود و برخی حمایت‌های بیمه‌ای نیز برای بازماندگان در نظر گرفته شده است.

در مورد بازنشستگی و ازکارافتادگی نیز کارفرما موظف است مزایای پایان کار را بر اساس سال‌های اشتغال پرداخت کند. با این حال، در برخی کارگاه‌ها به‌ویژه واحدهای کوچک یا غیررسمی، ثبت نشدن کامل سوابق بیمه‌ای یا نبود قراردادهای شفاف باعث می‌شود کارگران برای دریافت همین حقوق قانونی نیز با مشکل روبه‌رو شوند.

شکاف میان متن قانون و واقعیت کار

مواد ۲۱ تا ۳۱ قانون کار چارچوبی برای پایان رابطه کاری و حقوق کارگران ترسیم می‌کنند. اما تجربه بسیاری از کارگران نشان می‌دهد آنچه روی کاغذ نوشته شده، همیشه همان چیزی نیست که در کارگاه‌ها اجرا می‌شود.

گسترش قراردادهای کوتاه‌مدت، اختلاف‌های کارگری و کارفرمایی و دشواری نظارت بر برخی محیط‌های کاری باعث شده مسئله امنیت شغلی همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری باشد.

برای کارگری که زندگی‌اش به دستمزد ماهانه وابسته است، پایان یک قرارداد فقط پایان یک همکاری نیست؛ گاهی آغاز دوره‌ای از نگرانی درباره آینده کار و معیشت است. همین واقعیت است که باعث شده بحث درباره امنیت شغلی و اجرای واقعی قانون کار همچنان در میان کارگران و فعالان این حوزه ادامه داشته باشد.

