در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
توضیحاتی درباره جلسات شورایعالی کار/ مذاکرات مزدی به کجا رسید؟
یک فعال کارگری درباره تشکیل جلسه شورایعالی کار گفت: تاکنون خبر مشخصی درباره برگزاری جلسه جدید اعلام نشده و به نظر نمیرسد در حال حاضر برنامه قطعی برای تشکیل جلسه وجود داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسات کمیته مزد و شورایعالی کار مانند هر سال در آخرین ماههای سال، چندین بار تشکیل جلسه داد تا مقدمات تعیین نرخ سبد معیشت و در نهایت مزد ۱۴۰۵ کارگران را فراهم کند. این جلسات تاکنون نتیجهی محسوسی نداشته و با آغاز جنگ، وضعیت جلسات مزدی و همچنین تعیین مزد ۱۴۰۵ کارگران به شدت نامشخص است.
محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد، درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسات مرتبط با تعیین دستمزد گفت: تاکنون خبر مشخصی درباره برگزاری جلسه جدید اعلام نشده و به نظر نمیرسد در حال حاضر برنامه قطعی برای تشکیل جلسه وجود داشته باشد.
وی گفت: پیشتر برخی دوستان در گفتوگو با خبرگزاریها اعلام کرده بودند که این هفته جلسه شورایعالی کار برگزار خواهد شد اما تاکنون دعوتنامهای به دست من نرسیده است.
باقری افزود: با توجه به شرایط موجود، بعید به نظر میرسد در هفته پیش رو نیز جلسهای برگزار شود، چرا که هنوز هیچ دعوتنامهای برای اعضا ارسال نشده است.
او با اشاره به فضای مبهم موجود تصریح کرد: در حال حاضر واقعاً مشخص نیست چه باید گفت، زیرا وضعیت تعیین دستمزد همچنان با ابهام همراه است و اطلاعات روشنی درباره تغییرات قیمتیای که در طول این یک هفته در نتیجهی جنگ ایجاد شده است نداریم.