پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمریبگیران به پایان رسید/ قابل توجه کسانی که عیدی را دریافت نکردهاند
پیرو اعلام روز گذشته مدیرعامل سازمان و تامین مبلغی بالغ بر ۴۰هزار میلیارد تومان وجه، پرداخت عیدی قریب به ۵ میلیون نفر بازنشسته و مستمریبگیر سازمان تامین اجتماعی، از صبح امروز پنجشنبه ۱۴ اسفند آغاز و هماکنون به پایان رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، کلیه بازنشستگان و مستمریبگیران گرامی در صورت عدم دریافت پیامک واریز، موجودی یا گردش حساب خود را بررسی نمایند.
لازم به ذکر است، حدود ۱۲۰ هزار نفر از مشمولین عیدی که حقوق خود را از سایر بانکهای عامل (به جز بانک رفاه کارگران و بانک ملت) دریافت میکنند، علیرغم تامین وجه از سوی این سازمان اما به دلیل زمانبندی چرخه ساتنا از سوی بانک مرکزی، عیدی خود را امروز دریافت نکردهاند.
خاطرنشان میشود نیاز به پیگیری و اقدام خاصی توسط این گروه از بازنشستگان و مستمریبگیران گرامی نیست و طبق اعلام بانکهای عامل، مبلغ عیدی در روز شنبه 16 اسفند، به حساب ایشان واریز میشود.
گفتنی است مرکز ارتباط مردمی سازمان تأمین اجتماعی به صورت شبانهروزی و با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰ ، بدون نیاز به پیششماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنماییهای لازم و نیز ثبت یا پیگیری درخواستهای کلیه مخاطبان و ذینفعان سازمان است.
در پایان یادآور میشود تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه میشود در شرایط فعلی، موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir دنبال نمایند.