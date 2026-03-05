به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در ادامه فرایند تسویه مطالبات مراکز طرف قرارداد، صبح امروز پنج شنبه پانزدهم اسفند، بخش دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگی‌شده داروخانه‌ها در سطح کشور را به مبلغ حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کرد.

انتهای پیام/