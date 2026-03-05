از سوی سازمان تامین اجتماعی:
۲.۵ همت از مطالبات داروخانههای طرف قرارداد پرداخت شد
سازمان تأمین اجتماعی با هدف حمایت از ارائهدهندگان خدمات درمانی و پایداری ارائه خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان، روند پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد را ادامه داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در ادامه فرایند تسویه مطالبات مراکز طرف قرارداد، صبح امروز پنج شنبه پانزدهم اسفند، بخش دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگیشده داروخانهها در سطح کشور را به مبلغ حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کرد.